L’Inter prende in giro l’iniziativa del Milan: è successo al fischio finale (VIDEO)

L’Inter, dopo aver superato il Milan in Champions, ha pubblicato sui social un video di risposta a una campagna lanciata dai rossoneri prima del derby.

In finale di Champions League ci va l’Inter. Vittoria per 2-0 all’andata e 1-0 al ritorno. Il Milan non è riuscito a evitare l’eliminazione. I nerazzurri sono stati superiori e hanno meritato di andare a Istanbul a giocarsi qualcosa che mesi fa era impensabile per entrambe le squadre.

I ragazzi di Stefano Pioli hanno totalmente sbagliato il primo tempo dell’andata, subendo due gol, e poi non sono riusciti a sfruttare le occasioni create nel secondo tempo di quella partita e nel primo del ritorno. Delle chance per tenere aperto il discorso qualificazione ci sono state, però i rossoneri è mancata concretezza in area di rigore. Un problema visto in tanti altri match di questa stagione. Non è bastato il rientro di Rafael Leao per ribaltare il risultato.

Inter, risposta al Milan dopo la qualificazione

In vista del derby di andata, il Milan aveva lanciato una campagna intitolata “A light that never fades“ per coinvolgere gli oltre 550 milioni di tifosi rossoneri presenti nel mondo e che sono stati invitati a illuminare le proprie case, le città e gli spazi digitali con la luce rossa. L’iniziativa ha coinvolto anche luoghi storici di Milano come piazza Duomo, lo stadio di San Siro e altri.

L’Inter, dopo aver superato il Milan in Champions League, ha pubblicato un video nel quale si vedono le luci di Milano passare da rosse a blu. E si legge la scritta “Only one light never fades“. Un chiaro riferimento all’iniziativa del Diavolo.