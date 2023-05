Milan Primavera, colpaccio a Verona: svanisce l’incubo retrocessione

Grande vittoria per la Primavera rossonera, che dopo una stagione davvero complicata si toglie dalle acque più buie e profonde.

Una stagione totalmente a due facce per la Primavera del Milan. La squadra giovanile rossonera da un lato ha sorpreso tutti con il suo cammino europeo inaspettato, dall’altro ha deluso le aspettative in campionato.

Infatti il Milan di mister Ignazio Abate ha raggiunto l’inaspettato traguardo della Final Four di Youth League, miglior risultato di sempre per la formazione rossonera in questa competizione internazionale Under 19. Mentre nel campionato italiano Primavera i giovani milanisti hanno sofferto, tra risultati altalenanti e periodi di grande difficoltà.

Una copia giovane di ciò che è successo al Milan dei grandi, molto bravo nel cammino in Champions League e meno brillante in campionato dove rischia di perdere il treno europeo. Ma intanto oggi la stagione dei rossoneri di Abate può dirsi in qualche modo conclusa, grazie ad una vittoria scaccia-crisi fondamentale.

Verona-Milan 0-3: la Primavera rossonera è matematicamente salva

Il Milan Primavera oggi ha ottenuto una vittoria pesantissima e molto importante per la classifica del campionato 1 TIM. I rossoneri erano di scena questo pomeriggio sul campo dei pari età dell’Hellas Verona.

La gara, valida per la 32.a giornata di campionato, ha visto la squadra di Abate dominare i veneti e vincere per 3-0. Un colpaccio esterno che è di fondamentale importanza. Dopo un primo tempo non brillantissimo, terminato a reti bianche, nella ripresa i ragazzi rossoneri hanno preso il largo.

In gol nel secondo tempo Hugo Cuenca, autore di un eurogol dopo una serpentina tra due avversari veronesi. Il raddoppio è a firma del difensore Jan-Carlo Simic in girata ed infine in contropiede è arrivato il tris di Diego Sia a chiudere la partita. Cinico, freddo e ben disposto in campo, il Milan ha ottenuto un successo che vuol dire aritmetica salvezza.

⏱️ 90’+4

🔚 Fischio finale

✅ Che vittoria del #MilanPrimavera! I rossoneri calano il tris a Verona e conquistano la salvezza aritmetica 👏😍#VeronaMilan 0-3#Primavera1TIM #SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/BgxkK2uMBA — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) May 17, 2023

L’incubo dei playout retrocessione nel campionato Primavera è svanito grazie al 3-0 di oggi. Il Milan sale in classifica a quota 44 punti, supera il Verona stesso e si porta a +6 dal quart’ultimo posto dell’Atalanta, l’ultimo a rischio retrocessione. Insomma una prestazione che chiude definitivamente il periodo nero del Milan di Abate, formazione dalla quale però ci si aspettava molto di più in campionato vista la qualità della rosa a disposizione.

Le ultime due giornate di campionato 2022-2023 vedranno il Milan Primavera sfidare prima la Juventus in trasferta, poi chiudere in casa al Vismara contro il Sassuolo. Poi sarà il turno dei playoff e dei playout, fase finale della stagione alla quale i rossoneri non prenderanno sicuramente parte.