Milan, sfuma un difensore: va alla Roma a zero, i dettagli

Il centrale francese è in scadenza ma sembra destinato nella Capitale: il club rossonero lo ha seguito a lungo durante la scorsa estate

Queste che verranno sono settimane intense anche dal punto di vista del mercato. Manca ormai poco al termine della stagione e ci si prepara già per la prossima, con le società che si muovono per i prossimi obiettivi in entrata.

Il Milan dovrà necessariamente intervenire in più di un reparto per questa annata ha dimostrato a più riprese che alla rosa di Stefano Pioli servono innesti importanti e di esperienza, che siano in grado di alternarsi con i titolari e garantire allo stesso modo qualità e concretezza. L’obiettivo principale del club rossonero è l’arrivo di un nuovo centravanti, ma ci si aspetta anche un rinforzo in difesa.

Paolo Maldini e Ricky Massara lavoreranno di certo per capire se ci saranno le possibilità di migliorare il reparto arretrato, che quest’anno ha concesso davvero troppo. La scorsa estate, prima dell’arrivo di Malick Thiaw, erano stati sondati numerosi profili di difensori centrali e uno di questi adesso si libererà a parametro. Tuttavia, le ultime indiscrezioni confermano che su di lui c’è davvero forte la Roma di José Mourinho.

La Roma ha un principio di accordo con Ndicka

Secondo quanto rivelato infatti da Nicolò Schira, i giallorossi sono molto avanti nei contatti con Evan Ndicka, centrale francese di proprietà dell’Eintracht Francoforte, ma il cui contratto scadrà a giugno.

L’esperto di mercato ha spiegato sul proprio profilo Twitter che la società capitolina ha avuto un incontro positivo con lui nella Capitale due settimane fa. L’offerta della Roma consiste in un quadriennale a 2,5 milioni di euro l’anno con l’opzione per il quinto anno. L’obiettivo è quello di riuscire a chiudere l’operazione il prima possibile per evitare l’inserimento di altri club. Sul giocatore infatti ci sono diversi club anche in Premier League.

Quest’anno il classe 1999 ha collezionato 18 presenze in Bundesliga, 4 in DFB Pokal e 8 in Champions League, confermandosi su alti livelli. Il Diavolo lo ha seguito con grande interesse la scorsa estate, ma adesso un suo arrivo a Milanello appare davvero poco probabile. Non va comunque escluso nulla e seguiremo con attenzione gli sviluppi di questa vicenda nelle prossime settimane.