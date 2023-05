Morata al Milan: l’annuncio dell’attaccante

Lunga intervista rilasciata a Tuttosport dall’attaccante spagnolo, che da tempo è finito nel mirino del Milan. Il giocatore non chiude le porte al Diavolo

Anche la partita di ieri, contro l’Inter, ha dimostrato che il principale problema del Milan è il gol. Se non segnano Rafael Leão o Olivier Giroud tutto diventa maledettamente complicato. E sfortunatamente per i rossoneri i due attaccanti sono arrivati all’appuntamento più importante della stagione con una condizione davvero da dimenticare.

Il francese sta convivendo con i problemi al polpaccio e al tendine d’Achille. Soffre ed è costretto a stringere i denti, perché le alternative non hanno dato nulla alla squadra. Discorso simile per il portoghese, che è stato costretto a giocare fino alla fine, nonostante un infortunio muscolare fresco, che lo ha condizionato sia fisicamente che mentalmente. E’ apparso bloccato, ma anche in questa circostanza Pioli non aveva alternative.

In estate bisognerà correre ai ripari, acquistando almeno un paio di attaccanti. Al Milan servono gol, servono calciatori capaci di cambiare le partite, anche quando subentrano dalla panchina.

Non è un caso che tra i nomi più gettonati, in questo periodo, ci sia quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha maturato tanta esperienza nella sua carriera, riuscendo a giocare in ogni ruolo dell’attaccante e segnando sempre un buon bottino di reti.

Il contrato in scadenza nel 2024 lo rende un’occasione a buon prezzo. Morata non ha mai nascosto di gradire l’Italia e la sua fede juventina non dovrebbe condizionarlo.

Parla Morata

In un’intervista a Tuttosport, in edicola stamani, Morata ha parlato del suo futuro, non chiudendo le porto né al Milan né alla Roma:

“Giuro che non ho sentito nulla di queste cose. Ho un contratto che mi lega all’Atletico fino al 30 giugno 2024 e il mio procuratore non mi ha detto niente, almeno per ora. Poi si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato. Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi. Ma, ripeto, io al momento non ne so proprio nulla“.

Ma come detto, Morata non ha timore nel ricordare a tutti che simpatizza per la Juventus, soprattutto per la sfida di domani contro il Siviglia: “Tifo per loro, è normale – prosegue l’attaccante -. Tiferei Siviglia in tutti gli altri casi, ma non contro la mia ex squadra. Se i bianconeri purtroppo non dovessero centrare la finale di Europa League, allora starei dalla parte dei miei connazionali nel confronto di fine mese a Budapest che varrà il trofeo contro la vincente dell’altra semifinale tra Bayer Leverkusen e Roma”