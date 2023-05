Niente da fare per Carletto: Manchester City ingiocabile, è in finale con l’Inter

Il Manchester City asfalta il Real Madrid nel ritorno della semifinale di Champions League. Vittoria netta dei Citiziens con grande merito

L’andata era terminata in perfetta parità. L’1-1 lasciava aperto ogni pronostico, ma ciò che ha fatto il Manchester City nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid rimarrà nella storia. Un 4-0 netto, che ha messo in luce l’enorme talento tecnico e tattico della formazione guidata da Pep Guardiola. I Citiziens hanno chiuso praticamente i giochi già al primo tempo, con la doppietta di Bernardo Silva che ha steso il morale degli avversari.

Il Real Madrid di Carletto Ancelotti ha provato e riprovato a rendersi pericoloso con qualche sortita offensiva, ma la difesa del City, supportata anche dai suoi centrocampisti e attaccanti, ha bloccato ogni tentativo. Ogni ripartenza degli inglesi ha fatto tremare i Blancos. A chiudere i giochi, nel secondo tempo, è stato prima l’autogol di Militao, con grande partecipazione del difensore del City, Akanji (la rete è arrivata su sviluppi di calcio d’angolo); poi il gol di Julian Alvarez nei minuti di recupero. L’argentino, subentrato ad Haaland, ha segnato al primo pallone toccato.

A quel punto, c’è stato davvero poco da fare per il Real Madrid. Ancelotti aveva provato a dare una scossa con alcuni cambi, ma a nulla è servito. Adesso, il verdetto è ufficiale. La finale sarà tutta da godere.

Champions League, in finale un’inglese e un’italiana

Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League 2022/2023. Le due squadre si incontreranno il 10 giugno nella capitale turca di Istanbul per scrivere un nuovo pezzo di storia. Le meno quotate al passaggio del turno alla fine si scontreranno per alzare la Coppa dalle grandi orecchie al cielo. In queste settimane si era tanto parlato di DNA europeo, lo stesso affibbiato al Milan e al Real Madrid, le altre due semifinaliste che insieme contano 21 Champions League vinte.

Alla fine, ha vinto l’imprevedibilità, e chiaramente il merito. Sia il Manchester City che l’Inter, che non vantano un ricchissimo palmares europeo (soprattuto l’inglese), hanno rotto ogni pronostico, guadagnandosi la finale con la superiorità nel gioco e nelle idee. Non ci resta che aspettare l’arrivo del 10 giugno, per godere di un spettacolo di calcio internazionale certamente assicurato. Dopo anni, un’italiana e un’inglese tornano a sfidarsi in una finale di Champions League.