Brahim Diaz, l’annuncio dalla Spagna: “Firma in arrivo”

Dalla Spagna arriva una notizia importante che riguarda il futuro di Brahim Diaz, in bilico tra Milan e Real Madrid.

Che ne sarà di Brahim Diaz? Il fantasista spagnolo è in prestito al Milan fino al 30 giugno 2023, poi non si sa cosa succederà. Potrebbe fare ritorno al Real Madrid per rimanere nella squadra di Carlo Ancelotti oppure essere nuovamente ceduto. È tutto aperto.

Non molto tempo fa Frederic Massara aveva ammesso il desiderio di confermare l’ex talento del Manchester City, molto stimato nell’ambiente rossonero. Da capire quanto voglia investire il club. Erano trapelati rumors su un’offerta da 15-16 milioni di euro, ma poi non sono arrivate conferme. In ogni caso, tale cifra potrebbe non bastare per convincere Florentino Perez a dare il via libera alla cessione definitiva.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: in arrivo un annuncio?

Diaz sa che al Milan gode di grande considerazione e rimanere potrebbe essere una buona scelta per il suo futuro. Al tempo stesso, non gli dispiacerebbe affatto avere l’occasione di dimostrare il suo valore al Real Madrid.

Secondo quanto rivelato da RadioEstadio su Onda Cero, Brahim è ormai a un passo dal rinnovo con i blancos. Mancano pochi dettagli finali prima delle firme e dell’annuncio ufficiale. L’attuale contratto scade a giugno 2025 e verrà prolungato di altri anni.

Ya hemos contado varias veces en @OndaCero_es que el plan Brahim se activa cuando Marco Asensio parece que no va a seguir. De los 4 q faltan por renovar, ojo que igual no sigue ninguno.

Nacho, mil dudas

Mariano, ADIÓS

Asensio y Dani, cada vez que más lejos

Brahim, renovar y venir pic.twitter.com/UklixUfPze — Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) May 18, 2023



Il giornalista Alberto Pereiro ha spiegato che il Real Madrid ha deciso di attivare il “piano Brahim” perché sembra che Marco Asensio non rinnoverà. L’esterno offensivo maiorchino ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e pare lontano da firmare un nuovo accordo, così come Dani Ceballos. Sicuro l’addio di Mariano Diaz, mentre ci sono dubbi su Nacho Fernandez. Potrebbero partire tutti e quattro a parametro zero.

Diaz è pronto a siglare il rinnovo e a tornare ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Real Madrid. Come ruolo prenderebbe il posto di Asensio sulla fascia destra nel 4-3-3, un modulo adatto alle sue caratteristiche.