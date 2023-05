Calciomercato Milan, l’annuncio Di Marzio: “Vuole i rossoneri”, i dettagli

Gianluca Di Marzio riporta delle novità di mercato importanti in ottica Milan. Maldini e Massara sono chiamati a prendere presto una decisione sul potenziale acquisto

Le recenti disfatte del Milan, soprattutto quella in semifinale di Champions League contro l’Inter, hanno dimostrato che la rosa a disposizione di Stefano Pioli non è ancora completa o all’altezza di certi palcoscenici. Insomma, al Diavolo manca qualità, parecchia per competere a certi livelli e con le migliori rivali. In vista della prossima stagione, bisognerà dunque fare un grosso lavoro di rafforzamento della squadra. Tre-quattro acquisti che possano apportare maggiore affidabilità ed estro.

Ogni reparto urge di un innesto, e di qualche conseguente cessione. Se ci focalizziamo sul centrocampo, è evidente che manchino delle pedine chiave. I soli Sandro Tonali e Ismael Bennacer – quest’ultimo assente per un lungo periodo di sei mesi dopo l’operazione al ginocchio – non possono reggere l’intero peso del reparto. Certo, c’è anche Rade Krunic che vanta ormai affidabilità ed esperienza, ma è più considerato come un jolly da spostare in base alle necessità da Stefano Pioli.

La sensazione è che i restanti centrocampisti, Pobega e Vranckx (Bakayoko dirà sicuramente addio a fine stagione), non siano ancora all’altezza di determinati compiti. Per questo, Maldini e Massara stanno ricercando un nuovo profilo, adatto magari a raccogliere il vero testimone di Franck Kessie. C’è un profilo che i due dirigenti hanno praticamente sotto gli occhi. Un’occasionissima se ci pensiamo. Presto andrà fatta una scelta! A parlarne è Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Milan, un nuovo mediano a parametro zero

Nelle ultime settimane è stato fortemente accostato al Milan il nome di Daichi Kamada, il talentoso giapponese in forza all’Eintracht Francoforte. Daichi vedrà scadere il suo contratto con i tedeschi tra un mese, a giugno, e ha già preso la decisione di non rinnovare. Ovviamente, la possibilità di prelevarlo a parametro zero sta facendo gola a diversi club, in primis al Borussia Dortmund. Anche il Milan lo segue con attenzione, e sta valutando il possibile affondo.

Gianluca Di Marzio fa sapere molto di più a Sky Sport. Nello specifico, il giornalista di mercato ha riferito che Daichi Kamada, consapevole dell’interessamento dei rossoneri, ha già fatto la sua scelta. Vorrebbe trasferirsi a Milano sponda rossonera. La sua prima scelta è dunque il Milan. Maldini e Massara, dunque, dovranno presto decidere se sciogliere le riserve sul giapponese. L’occasione è ghiotta, ma il duo dirigenziale sta valutando se il profilo del giocatore può essere valido e adatto per il progetto Milan.

Il Napoli, dato come altro club interessato, non è invece in corsa al momento secondo Gianluca Di Marzio. Tutto, dunque, sembra essere nelle mani del Milan. Accogliere Kamada a luglio, stringendo un pre-accordo e battendo in anticipo la concorrenza del Dortmund – che offre un alto ingaggio al giapponese – o virare su altri profili. Per caratteristiche tecnico-tattiche, Daichi Kamada è sicuramente un giocatore che può fare la differenza. Agilissimo palla al piede, vanta una imprevedibilità decisiva in tante occasioni. Tra l’altro può svolgere sia il ruolo di trequartista che di interno di centrocampo. Il perfetto mix che piace a Pioli per plasmare quella tanto utilizzata mezzala di inserimento!