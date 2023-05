Follia Zaniolo, rosso diretto e reazione furiosa (VIDEO)

L’ex obiettivo di mercato del Milan Nicolò Zaniolo l’ha combinata grossa: brutto gesto dell’attaccante italiano al Galatasaray.

Un talento incredibile, ma un carattere fin troppo focoso e ballerino. Questi è Nicolò Zaniolo, il grande talento italiano che ha scelto di emigrare in Turchia per trovare nuova linfa vitale.

Il classe ’99 ha lasciato la Roma a gennaio scorso, dopo alcune ruggini con la società e con la tifoseria. Zaniolo ha accettato l’offerta del Galatasaray, dove è stato accolto come un fuoriclasse. Va anche detto che l’ex interista aveva cominciato bene la sua nuova avventura, con alcuni gol importanti e di pregevole fattura.

Ma il carattere sopra le righe di Zaniolo è tornato a bussare alla porta del talento azzurro nell’ultima partita di campionato. Infatti l’attaccante si è reso protagonista di un gesto davvero negativo e sorprendente, che lo ha portato persino all’espulsione.

Fallaccio di Zaniolo, espulso per colpa del VAR

Zaniolo è stato protagonista dunque di un episodio tutt’altro che felice e sereno. L’attaccante ex Roma è entrato in campo al 69′ minuto del match tra Istanbulspor e Galatasaray, uno dei tanti derby della nota città turca.

Con la squadra ospite in vantaggio, Zaniolo era chiamato a sostituire Milot Rashica e a dare una sterzata ai suoi in fase di ripartenza. Ma dopo soli sei minuti dall’ingresso in campo ha commesso una frittata.

Zaniolo, leggermente spinto alle spalle dopo un’azione personale, è entrato in scivolata verso un difensore avversario. Intervenuto duro dell’ex giallorosso, che ha alzato la gamba tesa colpendo in pieno il rivale diretto sulla coscia. Inizialmente l’arbitro del match lo aveva ammonito, ma dopo chiamata del VAR, si è deciso per l’espulsione diretta di Zaniolo.

La decisione della squadra arbitrale ha fatto letteralmente infuriare il classe ’99, che prima è sembrato basito per la decisione, poi successivamente è incappato in una reazione rabbiosa non appena uscito dal campo, con tanto di calcio sui tabelloni pubblicitari e vari gesti di stizza a ripetizione.

Cambia la squadra, cambia il campionato di riferimento, ma non cambiano gli atteggiamenti immaturi di Zaniolo. Il vero cruccio che ha frenato diversi club di prima fascia a puntare su di lui dopo la decisione di lasciare Roma. Gesti simili con la maglia giallorossa si ricordano lo scorso anno contro il Betis Siviglia in Europa League, quando scalciò per reazione un avversario e fu espulso dopo consulto del VAR. Prima di fare il salto di qualità, Zaniolo deve curare questa rabbia atavica.