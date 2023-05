Ha vinto la Champions con il Milan e ora può farlo con l’Inter: sarebbe il primo di sempre

Il calciatore dei nerazzurri potrebbe diventare il primo nella storia a trionfare nella competizione sia con i rossoneri che con i rivali cittadini

Il verdetto della semifinale di Champions League tra Inter e Milan ha dato favore ai nerazzurri, che sabato 10 giugno saranno protagonisti nella finale di Istanbul, che giocheranno contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno avuto la meglio del Diavolo sia all’andata che al ritorno e ora affronteranno l’atto conclusivo contro lo squadrone inglese, capace ieri di asfaltare il Real Madrid a Etihad Stadium con un secco 4-0. Chiaramente per l’Inter si tratterà di una sfida al limite del proibitivo contro un avversario decisamente superiore, ma le finali sono gare a sé e, come dimostra il passato, può accadere davvero di tutto.

In caso di successo del Biscione, andremmo ad assistere a un qualcosa di mai visto per quanto riguarda un singolo calciatore. Ci riferiamo al fatto che, qualora i nerazzurri dovessero alzare la coppa dalle grandi orecchie in Turchia, per la prima volta un calciatore sarebbe vincitore della Champions League sia con la maglia del Milan che con quella dell’Inter. Si tratta di Matteo Darmian.

Darmian può trionfare in Champions con entrambi i club meneghini

Il laterale basso della squadra di Inzaghi infatti, militava nelle fila del Diavolo nel corso della stagione 2006/07, quella in cui i rossoneri trionfavano ad Atene laureandosi campioni d’Europa per la settima volta nella loro storia.

Il classe ’89, infatti, è partito proprio dalle giovanili del Milan ed ha giocato in rossonero fino al 2009, prima di trasferirsi al Palermo. Da lì poi la sua carriera ha preso le strade prima del Torino e poi del Manchester United, prima di tornare in Italia con la magli del Parma e in fine dell’Inter. Ovviamente in quella stagione al Milan era solo un giovane che faceva parte della rosa, ma proprio in quell’anno fece il suo esordio tra i professionisti.

Adesso però con l’Inter Matteo Darmian è un protagonista e probabilmente giocherà anche da titolare la finale. Vincendo dunque questa edizione della Champions League, diventerebbe il primo giocatore della storia a trionfare nella competizione europea più importante con entrambi i club meneghini. Nessuno mai è riuscito infatti a vincere la Champions con tutte e due le squadre e il difensore otterrebbe così un primato molto interessante, ma chiaramente c’è prima da vincere la finale di Istanbul.