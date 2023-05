Maldini in discussione? Rispondono Leao e Theo: il messaggio è forte e chiaro (FOTO)

Nelle ultime ore è circolata voce di un Paolo Maldini in discussione nel futuro del Milan. Il messaggio lanciato da Leao e Theo Hernandez è chiarissimo

Dopo l’uscita del Milan dalla Champions League per mano dell’Inter, una serie di critiche sono piovute addosso al club, all’allenatore e alla dirigenza rossonera. In particolare, è finito sotto la lente d’ingrandimento di opinionisti e giornali vari il tasso tecnico della rosa del Milan, non ritenuto all’altezza di certi palcoscenici. Insomma, tante le critiche alla gestione del mercato della scorsa estate, con i nuovi acquisti che non hanno apportato qualità e peso alla squadra.

C’è da considerare un altro fronte, forse il più fondamentale, che chiaramente fa riferimento alla classifica di Serie A. Il Milan, anche qui, non è messo per nulla bene. Attualmente fuori dalle prime quattro posizioni, rischia fortemente di non qualificarsi alla prossima Champions League. Il che equivarrebbe al peggiore fallimento di tutti. Dopo uno Scudetto vinto, mancare l’obiettivo non sarebbe accettabile. Uno scenario quasi apocalittico, e che inevitabilmente potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla dirigenza rossonera.

Abbiamo sentito tutti le parole di Paolo Maldini al termine della semifinale di Champions League contro il Milan. “La squadra non è strutturata per competere con i migliori club d’Europa, ma bisogna approfittare del momento e investire ora”. Una dichiarazione che è sembrata un messaggio diretto alla proprietà RedBird, ma secondo diversi media non è stata accolta con positività. Molto giornali stanno ipotizzando un addio di Paolo Maldini al Milan a fine stagione. Pare che il DT sia in discussione, sotto esame di Gerry Cardinale, e che soltanto la qualificazione alla prossima Champions potrebbe salvarlo.

Ma Maldini è davvero in dubbio? Si può mettere in discussione l’operato di un pezzo fondamentale della storia del Milan che ambisce esclusivamente al bene del club? La risposta l’hanno data Leao e Theo Hernandez.

Leao e Theo Hernandez, Maldini non si tocca: messaggio chiaro

Nel pomeriggio di oggi, sia Theo Hernandez che Rafael Leao hanno condiviso sui propri canali social una foto che li ritrae singolarmente in compagnia di Paolo Maldini. Il terzino spagnolo ha postato uno scatto sul campo, mentre stringe la mano al Direttore Tecnico. L’esterno portoghese ha invece pubblicato una stories che lo ritrae seduto su una panchina a dialogare con lo stesso Maldini. Sotto alla foto una emoticon che rappresenta l’ascolto. Come a dire, “da lui posso solo imparare”.

Due messaggi sotto forma di fotografie lanciati dai due giocatori più forti del Milan, e che lo stesso Paolo Maldini ha portato in rossonero anni fa. Sembrano evidenti i segnali che hanno voluto lanciare Theo e Rafael. Nessuno può prendere il posto di Paolo Maldini: un dirigente, una bandiera, un cuore milanista, un maestro di calcio e di fede. Lo spagnolo e il francese hanno sempre mostrato un ammirazione totale nei confronti dell’ex difensore del Milan, e sanno che soltanto con lui – che col Diavolo ha vinto tutto – si può tornare gloriosi come un tempo.