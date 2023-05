Milan, il super gol di Cuenca: promozione in vista (VIDEO)

Il gol di Hugo Cuenca sta facendo il giro del mondo. Una rete fantastica, che ha permesso al Milan Primavera di passare in vantaggio. Ora si sogna l’approdo in prima squadra

E’ stata una stagione travagliata anche quella del Milan Primavera. La squadra di Ignazio Abate, come i rossoneri di Pioli, ha stupito tutti volando fino alle final four di Youth League, ma in campionato ha faticato terribilmente.

Così la salvezza matematica è arrivata solamente nella giornata di ieri, grazie alla vittoria in trasferta contro il Verona. Ma l’annata del Milan, giocata con calciatori più giovani, rispetto a molte altre squadre, potrebbe comunque essere ricordata per il talento che ha messo in mostra e che potrebbe tornare utile ben presto per la prima squadra.

Tutti pazzi per Hugo Cuenca

Queste sono diventate le ore, soprattutto, di Hugo Cuenca. Il talento paraguaiano, che il Milan aveva adocchiato da tempo, riuscendolo poi a portare in Italia, dal CD Capiatà, ha iniziato a mostrare a tutti il suo valore.

Il calciatore nato a Coronel Oviedo, l’8 gennaio del 2005, con Abate ha giocato spesso dietro la punta ma anche da esterno di destra. Il fatto che sia un mancino che possa destreggiarsi su quella fascia, in cui il Milan è alla ricerca da anni di un titolare, sta facendo sognare i tifosi.

Il gol, con cui ha sbloccato Verona-Milan, d’altronde è davvero fantastico. La rete è arrivata dopo una serpentina incredibile: ha fatto praticamente tutto col suo piede mancino, quando è partito dalla linea laterale. Si è così liberato di ben quattro avversari prima di entrare in area e lasciar partire un tiro a giro sul secondo palo imparabile per l’estremo difensore avversario.

Ora i tifosi, come dicevamo, sperano in un salto immediato in prima squadra. Forse per prendersi il posto da titolare è ancora presto, ma Junior Messias e Saelemaekers sono avvisati.