Milan, l’annuncio di Romano: “Colpo a centrocampo, la trattativa procede bene”

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l’interesse del Milan per il centrocampista. La trattativa è stata aperta e procede al meglio

Il Milan sta già programmando le strategia per migliorare notevolmente la sua rosa in vista della prossima stagione. L’intenzione e la necessità, come dichiarato da Paolo Maldini, sono quelle di investire adesso per provare a tornare competitivi in Italia e in Europa. La sensazione è che ogni reparto andrà ritoccato, sempre mantenendo un occhio di riguardo al bilancio e alle spese. Ormai sappiamo bene come viene gestita la polita d’acquisti dal club. Ma quest’estate potrà sicuramente essere fatto uno sforzo in più.

Grande attenzione è al momento rivolta al centrocampo, rimasto orfano di Ismael Bennacer. L’algerino, dopo l’operazione al ginocchio, starà ai box per circa sei mesi. Un tempo lunghissimo, e che ha condotto il Milan a cercare un riparo. Non soltanto però l’infortuno di Isma. In generale, il reparto del centrocampo ha fatto sorgere parecchi dubbi nel corso di questa stagione. In quella zona, dopo il mercato dello scorso anno, il Milan è apparso più debole.

Ha perso Franck Kessie, ma non lo ha sostituto veramente. Sono arrivati Tommaso Pobega ed Aster Vranckx a farne le veci. Due giovani, due riserve non pronti a certe sfide. Il Milan ha bisogno di maggiore competitività, inutile ribadirlo. Per questo, Maldini e Massara hanno tutta l’attenzione rivolta in Inghilterra. Il profilo in pole gioca in Premier League ed è pronto a sbarcare a Milano. La trattativa è stata avviata. Fabrizio Romano fornisce delle novità cruciali.

Milan, che colpo: il giocatore è entusiasta

Ormai da settimane si parla del forte interesse del Milan per Ruben Loftus Cheek del Chelsea. Un profilo di centrocampo completo, e che a Londra è finito per far panchina. D’altronde, con quel parco giocatori, ogni allenatore che ha seduto sulla panchina del Chelsea ha fatto confusione sulle scelte da fare. Todd Boehly, nuovo proprietario del club inglese, ha condotto sessioni di mercato faraoniche, e adesso ha urgenza di sfoltire la rosa. Loftus-Cheek, nonostante sia un prodotto puro del Chelsea (ha fatto tutta la trafila delle giovanili blues), è il primo indiziato a lasciare Londra.

Il Milan, attualmente, è il club in pole, e a confermarlo è stato Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha fatto sapere che i due club, ormai in ottimi rapporti, hanno aperto la trattativa di acquisto/cessione. E si è già a buon punto. E’ il centrocampista inglese l’obiettivo numero uno di Maldini e Massara per il prossimo mercato. La notizia che più fa piacere e che sottolinea Romano, fa capo al fatto che Ruben Loftus-Cheek è parecchio entusiasta della possibilità di trasferirsi in rossonero. Chissà che di qui a pochi giorni non si possa concludere l’affare.

Ricordiamo che il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2024). Il Chelsea potrebbe lasciarlo partire per qualcosina in meno ai 25 milioni.