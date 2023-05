Milan, nasce un nuovo servizio di audiodescrizione: come funziona

Nell’ambito del progetto “Il Milan per tutti”, il club rossonero propone una piattaforma nel segno della digitalizzazione e dell’inclusività.

Il Milan è attento alle esigenze dei suoi tifosi e cerca di coinvolgere tutti gli oltre 500 milioni di milanisti nel mondo con diverse iniziative. Il club si è sempre dimostrato sensibile anche verso quei fan che sfortunatamente hanno delle difficoltà di varia natura.

Con il programma “Il Milan per tutti”, la società si impegna concretamente per rendere le proprietà attività e i propri spazi fisici e digitali sempre più accessibili, cercando nuove soluzioni e implementando quelle già esistenti. In Italia ci sono circa 360 mila persone non vedenti e più di 1,5 milioni di ipovedenti.

Per rispondere alle necessità dei tifosi che soffrono queste problematiche, il club in questi mesi ha collaborato con un partner tecnologico specializzato e con la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. È stato avviato un nuovo servizio di audiodescrizione a loro dedicato.

AC Milan: i dettagli del nuovo progetto

Nelle partite casalinghe il Milan offrirà ai fan con disabilità visiva un racconto dettagliato del match, realizzato direttamente dalla tribuna stampa dello stadio di San Siro con il contributo di uno speaker specializzato di Radio Rossonera. Per usufruire di tale servizio di audiodescrizione è necessario disporre di uno smartphone o di un dispositivo con accesso a internet e servirsi del link o del QR code presenti sulla pagina dedicata del sito ufficiale. È fruibile sia dentro sia fuori lo stadio, stando anche comodamente a casa.

Il servizio sarà disponibile a partire dalla prossima partita di campionato tra Milan e Sampdoria, in programma sabato 20 maggio dalle 20:45. Il club per l’occasione ha anche previsto la traduzione simultanea in LIS delle interviste post-partita per garantire l’accessibilità ai tifosi non udenti. Un servizio realizzato grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi e DAZN.

Il Milan nel comunicato ufficiale ha ringraziato DAZN per il supporto che ha permesso di sviluppare un racconto speciale on demand per condividere l’esperienza di San Siro, disponibile sull’app DAZN dal 19 maggio. Il club ricorda pure che “promuove una cultura di accessibilità anche fuori dalle tribune di San Siro. Traduce in LIS e sottotitola tutte le conferenze stampa di mister Pioli, promuove visite al Museo Mondo Milan e al Centro Sportivo Milanello per associazioni del terzo settore e molteplici altre iniziative“.