Milan, pranzo con il River Plate: i possibili obiettivi

Maldini e Massara a pranzo con il presidente del River Plate, lo rivela Di Marzio. Ecco quali potrebbero essere gli obiettivi dei rossoneri

Mancano solo tre partite alla fine del campionato. Al Milan, dopo l’eliminazione dalla Champions per mano dell’Inter, non resta altro che vincerle tutte e sperare di rientrare fra le prime quattro. Se non raggiungerà la qualificazione sul campo, è probabile che riuscirà a farlo in “tribunale” grazie alla penalizzazione della Juventus.

Per approfittarne, però, il Milan ha comunque l’obbligo di arrivare al quinto posto. Ecco perché, in ogni caso, non può permettersi di sbagliare. Intanto circolano voci sul futuro di Pioli, di Maldini e di Massara, ma la verità è solo una: a fine stagione si faranno le valutazioni del caso e si prenderanno eventuali decisioni. Ma intanto i dirigenti sono già al lavoro per il mercato perché stavolta non possono sbagliare. Kamada e Loftus–Cheek sembrano obiettivi concreti per il centrocampo: entrambe sono trattative ben avviate, ma bisognerà aspettare il verdetto Champions prima di chiudere. I rossoneri lavorano anche sul mercato sudamericano: l’ultima news rivelata da Gianluca Di Marzio va proprio in questo senso.

Come riportato dal noto giornalista di Sky Sport sul suo sito ufficiale, Maldini e Massara avrebbero pranzato con Jorge Brito, il presidente del River Plate. Il numero uno dei Los Millonarios si trova a Milano in questi giorni: ha incontrato Adriano Galliani a cena e ha pranzato coi due dirigenti rossoneri.

Di Marzio non fa nomi di possibili obiettivi del Milan dal River Plate, una squadra che ha sfornato un numero incalcolabile di talenti e continua a farlo. L’ultimo, già sulla bocca di tutti, è Claudio Echeverri, detto El Diablito. Un trequartista offensivo con doti tecniche spaventose: sembra destinato a fare grandi cose e su di lui ci sono gli occhi di tutta Europa. Difficile per il Milan poter mettere le mani su di lui, anche perché il River sa come vendere i propri gioielli e lo valuta già tantissimo. Ma fra le file del club argentino potrebbero esserci altri giocatori che farebbero al caso dei rossoneri. Fra questi l’attaccante Lucas Beltran, rientrato dal prestito al Colon, in ottica Milan già nei mesi scorsi (come riportato da Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, su Twitter).