Milan, Rebic via: ritorno di fiamma per un vice Leao

Rebic è destinato a lasciare il Milan, che sta già valutando altre alternative a Leao: c’è anche un vecchio obiettivo nella lista.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno diversi interventi da fare in entrata nella prossima sessione estiva del calciomercato. Ci sono più ruoli nei quali sarà necessario prendere un rinforzo per migliorare la qualità della squadra di Stefano Pioli.

Ad esempio, al Milan serve un nuovo esterno sinistro che possa rappresentare un buon vice di Rafael Leao. Purtroppo, le ultime due stagioni di Ante Rebic sono state pesantemente negative. Tra infortuni e prestazioni sottotono, il croato ha davvero deluso e non c’è alcuna possibilità che rimanga. L’obiettivo è trovargli una sistemazione e liberarsi dei 4,5 milioni di euro lordi annui che percepisce. Per il cartellino sarà difficile poter fissare un prezzo superiore a 8-10 milioni.

Mercato Milan, Rebic verso la cessione: sostituto dalla Premier League?

Pioli ha bisogno di un’ala d’attacco che sappia rimpiazzare bene Leao in caso di necessità. Ovviamente, è complicato avere un giocatore dello stesso livello, ma serve comunque disporre di una valida alternativa. In queste settimane stanno circolando diversi nomi.

Nella lista della dirigenza del Milan sembra esserci quel Noa Lang che già un anno fa in Belgio veniva dato come obiettivo certo. Gioca nel Club Brugge, dal quale è stato prelevato Charles De Ketelaere. In questa stagione ha messo insieme 11 gol e 8 assist in 38 partite totali. 20 milioni di euro potrebbero bastare per comprarlo.

Secondo il Corriere dello Sport, bisogna prendere in considerazione anche Allan Saint-Maximin. L’esterno francese era un obiettivo di Leonardo nel gennaio 2019, poi si è trasferito al Newcastle United e non è considerato intoccabile. Già a gennaio scorso erano trapelati dei rumors su un ritorno di fiamma, visto che il giocatore sarebbe stato proposto al Milan. Poi la trattativa non è mai decollata.

Saint-Maximin ha la qualità di saper giocare sia a sinistra sia a destra, oltre a possedere velocità e abilità nel dribbling. Però, va detto che è uno che segna pochi gol. In questa stagione ne ha realizzato solo 1 in 28 partite. Da aggiungere anche 5 assist. Nella scorsa 5 reti e altri 5 assist in 37 match.

Sul piano realizzativo l’ex Nizza non sembra rappresentare l’ideale innesto per Pioli. Inoltre, il Newcastle United cercherà di massimizzare il ricavo dalla sua cessione e un’eventuale trattativa non si presenta semplice. Il portale specializzato Transfermarkt valuta 35 milioni il cartellino del 26enne francese, troppi per un esterno che non garantisce molti gol.