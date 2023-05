Milan subito attivo: “Il primo acquisto a centrocampo”

Potrebbe essere un centrocampista il primo acquisto da parte del Milan, chiamato a correre ai ripari dopo l’infortunio di Ismael Bennacer

Il Milan si prepara a vivere un calciomercato ad alta intensità. Il Diavolo ha bisogno di rinforzi, dal centrocampo in su. La priorità continua ad essere l’acquisto di un nuovo attaccante, che possa fare la differenza.

Ai rossoneri mancano i gol e quando Rafael Leão e Olivier Giroud faticano a trovare la porta, tutto si complica maledettamente. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno così setacciando il mercato alla ricerca del nome giusto.

L’estate, però, sarà davvero lunga. Il Milan sa che non può sbagliare l’acquisto in avanti e molto probabilmente si prenderà tutto il tempo necessario. I primi colpi potrebbero così arrivare a centrocampo. Con l’infortunio di Ismael Bennacer che ne avrà per almeno sei mesi, è inevitabile intervenire per non andare subito in affanno la prossima stagione. Va, inoltre, acquistato l’erede di Franck Kessie, che non è mai stato sostituito. Così ci si aspetta un doppio colpo.

Doppio colpo: parla Pellegatti

La conferma arriva da Carlo Pellegatti, che stamani sul proprio canale YouTube si è così espresso: “Il Milan era intenzionato a prendere un centrocampista stile Kessie e lo ha individuato in Ruben Loftus Cheek visti i rapporti ottimi con il Chelsea. E’ una pista percorribile, costa sui 25 milioni, è un’ipotesi molto plausibile”.

Non solo Loftus-Cheek – C’è, però, un altro calciatore, che è evenuto di attualità perché è bravo perché verrebbe a costo zero e perché ora è una necessità prioritaria, dopo l’infortunio di Ismael Bennacer – prosegue Pellegatti -Far conciliare Loftus Cheek e Kamada è possibile perché hanno caratteristiche diverse. Il giapponese è un regista, è un creatore di gioco. Posso permettermi di dire, che il Milan va in difficoltà nella creazione di gioco… io in generale Bennacer lo preferisco accanto a Tonali, con Krunic più avanti. Kamada potrebbe essere il sostituto dell’algerino, dando qualità e quantità a centrocampo. Con il giapponese, Cheek, Bennacer, Tonali, Krunic e hai finalmente dei giocatori con cui puoi affrontare il doppio impegno. Il Milan verrà costruito per essere competitivo su due competizioni, servono più titolari. Kamada può essere il primo acquisto, lui vuole il Milan e questo piace a Maldini. Il Diavolo può partire dunque dal centrocampo.”