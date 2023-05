Niente Milan, il centrocampista va al Brighton: De Zerbi conferma

L’allenatore del club inglese ha assicurato tutti sull’arrivo del centrocampista, arriverà in estate a parametro zero

La sconfitta nell’Euroderby contro l’Inter e l’eliminazione in semifinale di Champions League rischia di rendere la stagione del Milan fallimentare o quasi. Di certo il mancato ingresso alla competizione europea più importante per l’anno prossima lo renderebbe di certo tale.

I rossoneri hanno fatto un gran percorso in Europa ma aver perso contro i rivali cittadini ha reso il tutto un po’ più amaro. Inoltre, al momento i rossoneri sono fuori dai primi quattro posti e la rimonta in queste ultime tre partite è abbastanza complicata. Inevitabile che intanto la dirigenza cominci a spostare l’attenzione sul mercato e su come rinforzare la squadra per la prossima stagione.

Il grave infortunio di Ismael Bennacer obbliga il Diavolo ad intervenire anche con un innesto di qualità a centrocampo. L’algerino infatti si è sottoposto all’intervento al ginocchio e il suo recupero è stimato in circa sei mesi. Difficile quindi vederlo nella prima parte della prossima stagione. Ecco perché Maldini e Massara valutano già alcuni profili in quel ruolo. Uno però nel frattempo è sfumato definitivamente.

Il tecnico italiano conferma l’affare Dahoud, ma non è ancora ufficiale

Stiamo parlando di Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco, di origini siriane, che in estate si libererà a parametro zero dal Borussia Dortmund. Il Milan era tra le squadre in lizza per far firmare il classe ’96, ma ormai non c’è più nulla da fare.

Su di lui ha infatti praticamente chiuso il Brighton di Roberto De Zerbi, con lo stesso allenatore che ha confermato il colpo. L’esperto di mercato Fabrizio Romanoha riportato le parole del tecnico ex Sassuolo, che non è si è nascosto affatto nel rivelare che l’affare è in dirittura d’arrivo. “Sta arrivando? Sì, non abbiamo segreti. Mi piace Dahoud e mi piacerebbe lavorare con lui”. De Zerbi ha però anche precisato che al momento non c’è ancora niente di ufficiale, anche se dopo le sue parole non c’è davvero più nulla da aggiungere.

Qualche mese fa si vociferava che il calciatore fosse stato offerto ai rossoneri, ma anche ad altri club come Napoli e Siviglia. Con Bennacer ko questo poteva essere un profilo molto interessante, ma la società di via Aldo Rossi, a questo punto, dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la mediana di Stefano Pioli.