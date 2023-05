Arnautovic al Milan, arriva l’assist: tutto grazie a Thiago Motta

Marko Arnautovic è uno degli attaccanti accostati con più forza al Milan per la prossima stagione. E la recente dichiarazione di Thiago Motta è sorprendente in tal senso

Il Milan ha bisogno di rivoluzione e rinnovamento. La rosa, quest’anno come mai, si è dimostrata non all’altezza, incompleta e carente soprattutto in alcuni reparti. La sensazione è che un grande lavoro di rafforzamento verrà compiuto in vista della prossima stagione. Non si può pensare di essere competitivi con un tasso tecnico così inferiore rispetto alle migliori rivali. Servirà astuzia e bravura da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara per riuscire nell’intento di migliorare sostanzialmente la squadra di Pioli.

Reparti incompleti, certo. Quali? A partire dall’attacco, dove le scelte di mercato dello scorso anno si sono rivelate fallimentari. Quello che doveva essere il primo sostituto di Olivier Giroud ha deluso ogni aspettativa. Parliamo chiaramente di Divock Origi, il belga spesso infortunato e che anche quando in campo ha fatto davvero poco. Per non parlare di Rebic e Ibrahimovic, veterani rossoneri ma che sono stati più in panchina che altro. Poco da chiedere allo svedese a 41 anni, per carità, ma è proprio lì che le valutazioni della scorsa estate sono probabilmente state errate.

Ecco che è prevista una grossa rivoluzione in attacco. A rimanere, forse, sarà il solo Olivier Giroud, fresco di rinnovo e l’unico che nonostante i 36 anni ha fatto vedere qualcosa di buono. Il Milan è alla ricerca di rinforzi. Un attaccante in particolare viene accostato fortemente al Milan da giorni. Parliamo ovviamente di Marko Arnautovic, centravanti del Bologna pronto a regalarsi l’occasione, ultima, più importante della carriera. Le ultime parole di Thiago Motta su di lui hanno stupito!

Arnautovic al Milan, Thiago Motta non si nasconde

Secondo le recenti voci di mercato, Marko Arnautovic è il nome più caldo per l’attacco del Milan. Addirittura, l’attaccante austriaco avrebbe già comunicato la sua totale e unica intenzione di trasferirsi in rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara lo reputano un ottimo profilo, con la giusta esperienza e con quel fiuto del gol parecchio importante. Sarebbe un titolare? Chi lo sa, data anche l’età di 34 anni. Ma è sicuro che potrebbe spesso stare in campo. A pesare per il Milan può essere l’ingaggio da 3 milioni di euro che percepisce al Bologna, ma se pensiamo al costo del cartellino parliamo di cifre basse, basissime.

Sarà allora Arnautovic il nuovo colpo del Milan per l’attacco? Al momento nessuna certezza, ma potrebbe essere. Maldini e Massara sono alle prese con diverse valutazioni, considerando anche l’intenzione di voler acquistare anche un punta più giovane. Intanto, però, direttamente dalla panchina del Bologna arriva una quasi conferma dell’addio di Arnautovic ai rossoblu a fine stagione. E’ stato Thiago Motta, nella conferenza stampa pre-Cremonese, a parlare dell’austriaco e del mercato.

“Se dovessero arrivare offerte importanti per Marko che ha 34 anni, da squadre che puntano o giocano in Europa, penso che sia doveroso per lui andare. Sarebbe giusto che possa avere una grande opportunità per giocarci” ha dichiarato il tecnico ex Inter. Insomma, pare che qualcosina all’orecchio di Motta sia già arrivata. Chissà!