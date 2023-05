Calciomercato Milan, un ex Udinese a centrocampo: è perfetto per Pioli

Tuttosport torna ad accostare al Milan il nome di un centrocampista che sta facendo benissimo da diverse stagioni. Un ex Udinese che potrebbe essere perfetto per Pioli

Il Milan dovrà rinforzarsi in vista della prossima stagione, ci sono pochi dubbi. A parlare e a dettare la necessità è la situazione attuale. Non un bel periodo per il Diavolo guidato da Stefano Pioli, che uscito in semifinale di Champions League e con il quarto posto a rischio ha messo in evidenza delle carenze di rosa. Il Milan non è ancora maturo, come ha ben detto Paolo Maldini, e non ha un tasso tecnico strutturato per competere a determinati livelli. Cosa bisognare fare allora? Chiaramente rinforzarsi.

Maldini e Massara hanno già cominciato a pensare al prossimo mercato. La sensazione è che ogni reparto andrà ritoccato con qualche innesto e chiaramente con conseguenti cessioni. A partire dalla mediana di Stefano Pioli, che di recente ha perso per un grave infortunio Ismael Bennacer. Il reparto è ridotto all’osso, almeno dal punto di vista tecnico. L’algerino mancherà per sei mesi dopo l’operazione al ginocchio, e Pobega e Vranckx non sono nemmeno sicuri della permanenza. Parliamo pur sempre di due giovani, con buoni margini di crescita, ma non pronti per competere subito ad alti livelli.

Ecco che il Milan sta sondando il territorio per un buon colpo, forse due, a centrocampo. Piace molto Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea. Ma Tuttosport ha suggerito un altro nome, importante e noto, che potrebbe fare al caso di Stefano Pioli.

Milan, il centrocampista dalla Francia: che numeri

Il quotidiano sportivo torinese torna ad accostare al Milan Seko Fofana. Ricordate il possente centrocampista ex Udinese? In Ligue 1, al Lens, il franco-ivoriano è diventato un insostituibile. Enorme il lavoro che fa per la sua squadra, in ogni fase. Fofana difende, costruisce e attacca all’occorrenza. Il club francese ha fatto un affare nel 2020, aggiudicandoselo per poco più di 8 milioni di euro. Non è la prima volta che Seko viene accostato al Milan. Oggi torna a farlo Tuttosport.

Fofana potrebbe essere un buon affare per Maldini e Massara sotto diversi aspetti. In primis quello tecnico-tattico. Mediano, mezzala, trequartista, il franco ivoriano è quel tipo di giocatore della metà campo che piace parecchio a Stefano Pioli. Forte fisicamente, potrebbe garantire al Milan un triplo ruolo in base alle esigenze che ogni partita detta. Fofana, per caratteristiche, può rappresentare il vero erede di Franck Kessie. In questa stagione, il franco ivoriano, anche a dimostrazione delle sue doti offensive, ha messo a referto 8 reti e 5 assist in 37 presenze. Da tenere a mente che è un titolarissimo, praticamente sempre in campo per il Lens.

A fare da ostacolo potrebbe essere il costo del cartellino del giocatore pari a 25-30 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2025. Qui potrebbe essere decisivo il finale di stagione del Milan. La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe garantire un acquisto di tale calibro. Ma bisogna considerare che Seko Fofana non è più un giovanissimo. Il Milan di RedBird spenderebbe più di 20 milioni per un giocatore di 28 anni? Al momento sono tutte incognite.