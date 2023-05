Corsa Champions: cosa cambia per il Milan, con Inter e Roma in finale

Cinque squadre italiane in Champions League è un’ipotesi possibile. Cosa cambia per il Milan se la Roma dovesse vincere l’Europa League

Con l’approdo in finale della Roma, la possibilità di vedere ben cinque squadre alla prossima edizione della Champions League è diventata molto concreta.

La vittoria dell’Europa League, porterebbe la squadra di Mourinho a diventare una delle teste di serie nei prossimi sorteggi. Per far sì che siano davvero cinque, però, i club a a prendere parte alla competizione europea più prestigiosa occorre che i capitolini chiudano il campionato dal quinto posto in giù.

E’ molto probabile che in questi giorni, i tifosi del Milan stiano facendo i conti per capire come i rossoneri possano accedere alla prossima Champions League. Da lunedì, quando arriverà la nuova sentenza ai danni della Juventus, tutto sarà molto più chiaro, con una classifica che rischia di essere ridisegnata.

L’obiettivo chiaramente è arrivare tra le prime quattro e con i bianconeri penalizzati diventerebbe più semplice. Solo in una circostanza il quarto posto potrebbe non bastare: qualora Inter e Roma chiudessero il campionato dal quinto posto in giù e vincessero rispettivamente la Champions e l’Europa League. Un caso, al momento, altamente improbabile visto il rassicurante vantaggio dei nerazzurri.

Vincere è l’unico obiettivo

Al Milan, dunque, arrivare al quarto posto dovrebbe davvero bastare. Ma guardare la classifica, forse, in questo momento non appare la scelta migliore.

I rossoneri di Pioli già domani contro la Sampdoria dovranno dimostrare che il derby di Champions League è ormai alle spalle. Servirà una reazione per riprendersi l’Europa che conta.

Se la Juventus dovesse essere davvero penalizzata ne potrebbero bastare sette di punti, ma farne nove (dopo la Sampdoria, si giocherà contro i bianconeri e il Verona) darebbe un segnale importante anche alla proprietà, che in questi giorni è chiamata a prendere le proprie decisioni sul futuro.