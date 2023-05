Ha detto sì al Milan: subito il primo colpo

In casa Milan si corre ai ripari: pronto il primo colpo dall’Inghilterra. Il Diavolo ha già ottenuto il sì da parte del giocatore. Può essere il primo affare a chiudersi

La stagione sta per finire, ormai mancano solamente tre partite per il Milan, chiamato a conquistare la Champions League. Domani i rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro la Sampdoria, poi ci sarà la Juventus in trasferta, prima di chiudere ancora in casa contro il Verona.

Sono giorni caldi, perché si aspettano novità, verosimilmente lunedì, dalla Giustizia Sportiva, pronta ridisegnare la classifica. A brevissimo, dunque, sapremo se la qualificazione all‘Europa che conta possa ancora essere un obiettivo alla portata o se servirà un miracolo.

Nonostante le tanti voci e distrazioni, Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare sul mercato. La priorità resta l’acquisto di un attaccante, di un centravanti che possa arrivare in doppia cifra, garantendo un i gol che sono venuti a mancare in questa stagione. Ma negli ultimi giorni è sopraggiunta anche un’altra esigenza, quella dell’acquisto del centrocampista, dopo la notizia del lungo stop di Ismael Bennacer.

Il Diavolo aveva programmato l’arrivo di un solo calciatore in mezzo al campo, che possa raccogliere, finalmente, l’eredità di Franck Kessie. Ora, però, come detto serve anche un giocatore che possa sostituire anche l’algerino, che resterà fuori almeno fino a dicembre e il nome caldo resta quello di Kamada.

Colpo dall’Inghilterra

Ma il Milan, come raccontato nelle ultime ore, ha tutte le intenzioni mettere le mani su quel centrocampista box to box, che possa far dimenticare una volta per tutte la partenza dell’ivoriano.

Il profilo individuato è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea. che ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2024, secondo quanto scritto stamani da La Gazzetta dello Sport, avrebbe detto sì al Milan, dando dunque il proprio ok al trasferimento a Milano.

Ciò chiaramente non significa che la trattativa sia chiusa. Serve trovare l’accordo con il club inglese, ma anche con lo stesso calciatore. La valutazione fatta dal Chelsea oggi è di 25 milioni di euro, una cifra trattabile visto il contratto ormai in scadenza. Ricordiamo che i rapporti tra i due club, entrambi con proprietà americane sono più che ottimi, così come quelli tra l’entourage di Loftus-Cheek e la dirigenza del Milan, che hanno avuto modo di trattare altri calciatori