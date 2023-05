L’ex Milan boccia la squadra di Pioli: “Non era da semifinale”

Un ex calciatore del Milan, che ha vinto moltissimi trofei con la maglia rossonera, ha bocciato l’approccio e la qualità della banda Pioli.

Una grande delusione aleggia sopra Milanello. La squadra di Stefano Pioli merita applausi per la corsa in Champions League fino alle semifinali, ma la sconfitta nel doppio Euroderby pesa come un macigno.

Il Milan si è dimostrato non all’altezza dei rivali dell’Inter, ma soprattutto con una condizione fisico-atletica decisamente proibitiva, visti gli infortuni di uomini chiave come Leao o Bennacer ed i problemi di Girodu ed altri componenti della rosa.

C’è chi ha totalmente bocciato l’atteggiamento e l’impegno della banda Pioli. Come per esempio ha fatto Christian Panucci, ex storico terzino rossonero che negli anni ’90 ha vinto tutto con la maglia del Milan, in Italia ed in Europa.

Inter superiore al Milan: la sentenza di Panucci dopo l’Euroderby

Panucci, ormai presenza fissa dei programmi sportivi di Mediaset, ha voluto commentare la doppia sconfitta del Milan nella semifinale di Champions League, con la solita schiettezza che lo contraddistingue.

L’ex difensore ha fatto intendere come non ci sia stata partita durante l’arco dei 180 minuti di Euroderby: “Il Milan ci ha provato con tutte le sue forze, ma non aveva una squadra all’altezza di una semifinale Champions” – ha sentenziato con severità Panucci, ammettendo come Pioli avesse a disposizione una rosa inferiore a quella dell’Inter.

Ed ancora: “Il Milan ha avuto anche l’opportunità di riaprire la qualificazione ad inizio gara, ma l’Inter si è dimostrata compatta e matura e l’ha messa in cassaforte. I rossoneri hanno fatto davvero troppo poco per poter pensare di ribaltare lo 0-2 dell’andata”. Il campo ha dato evidentemente ragione a Panucci, visto che a parte un paio di guizzi di Leao e Tonali il Milan non è riuscito a impensierire quasi mai i rivali cittadini.

Va ricordato che Christian Panucci è un doppio ex del derby di Milano. Infatti il difensore savonese ha indossato dal 1993 al 1997 la maglia del Milan, voluto fortemente da Fabio Capello. Mentre nella stagione 1999-2000 è sceso in campo 26 volte con l’Inter. In rossonero ha ottenuto i suoi maggiori trionfi: due Scudetti, una Champions League ed una Supercoppa Europea.