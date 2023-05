Milan, caccia al dieci: “Diaz lontano, cambia il nome del sostituto”

Le ultime sul futuro di Brahim Diaz, che potrebbe far ritorno a Madrid: ecco quali sono le intenzioni del Real sul talento

Non solo attacco. Rafforzare il centrocampo, in casa Milan è diventata un’esigenza, soprattutto dopo l’infortunio di Ismael Bennacer.

Non è un caso se in queste ore i nomi accostati al Diavolo sono proprio quelli di calciatori che giocano in mezzo al campo, da Loftus-Cheek a Kamada. L’inglese e il giapponese sembra davvero essere i profili giusti per migliorare un reparto che la scorsa estate ha anche perso quel Franck Kessie mai davvero sostituito.

Ma questi sono anche i giorni del rinnovo di Rafael Leão. La trattativa è ormai chiusa e si aspetta solamente l’annuncio ufficiale, che verosimilmente arriverà nella giornata di lunedì. Maldini e Massara hanno di fatto chiuso il cerchio, riuscendo a blindare tutti i migliori giocatori in rosa.

L’unico dubbio tra i titolari è legato a Brahim Diaz, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto e senza un nuovo accordo è pronto a far ritorno a Madrid. Nelle ultime ore sta circolando sempre con più insistenza la voce di un possibile coinvolgimento del calciatore nell’affare Bellingham.

Futuro Diaz: il punto della situazione

A fare il punto della situazione sul futuro del numero dieci spagnolo ci ha pensato Carlo Pellegatti, intervenendo sul proprio canale YouTube:

“Io sapevo che i due desideri principali del Real sono Bellingham e Mbappe. Ma veniamo al centrocampista, talento infinito che gioca nel Borussia Dortmund, con il Real pronto a mettere sul piatto 100 milioni per prenderlo. Secondo la stampa spagnola, Diaz potrebbe tornare a Madrid, per essere proprio inserito nella trattativa per Bellingham.

E’ da vedere se Diaz accetterà un trasferimento in terra tedesca. Questa è l’ipotesi che si potrebbe realizzare. Possiamo dire che il Real avrebbe potuto pensare di tenere Diaz in caso di cessione di Asensio, ma sembra che quest’ultimo può raggiungere un accordo con il Real. A maggior ragione, dunque, se il Real andasse su Diaz servirebbe solo come pedina di scambio per il prossimo mercato o per monetizzare. Questa è la situazione di Diaz, con il giocatore un po’ più lontano, cn il Milan che potrebbe così andare su altre figure. Il Milan sta ragionando: Diaz è un giocatore utilissimo, è vero, ma se lo perdesse andrebbe su un giocatore di altra fisicità e non certo su Baldanzi“.