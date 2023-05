Milan, enigma attacco: caccia al bomber

Il Milan ha ancora tanti dubbi in attacco in vista della prossima stagione. Paolo Maldini va già a caccia di un bomber: ecco i profili.

La mancanza principale nella stagione in corso del Milan è sicuramente l’attacco. I rossoneri hanno segnato al momento ben 14 reti in meno rispetto alla scorsa annata, quella del 19° Scudetto.

Vien da sé l’idea di reperire un bomber per la prossima stagione. Il Milan ha assoluto bisogno di un attaccante di spessore, con senso del gol spiccato, che rispetto a Giroud o Ibrahimovic rispecchi una scelta da lungo-medio termine.

Un investimento obbligato, sul quale Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando da tempo. Non è un caso se nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per Marko Arnautovic, centravanti del Bologna che pare sia seguito da vicino dal Milan come opzione per la prossima stagione.

Arnautovic e gli altri: tutti i nomi sulla lista di Maldini

Oggi l’edizione di Tuttosport ha voluto fare una sorta di lista e di aggiornamento dei nomi che Maldini starebbe seguendo e trattando per rinforzare l’attacco del Milan nella prossima sessione estiva.

Come detto Arnautovic è una pista importante. Attaccante esperto, che sa fare reparto da solo e che, secondo le recenti parole del suo tecnico Thiago Motta, meriterebbe un’ultima chance in un club d’élite. Il Bologna non dovrebbe neanche fare muro, dunque la pista è fattibile. L’unico cruccio riguarda l’età, visto che Arnautovic ha 34 anni e i rossoneri cercano di base un numero 9 più giovane e di maggior prospettiva.

Simili ad Arnautovic per caratteristiche e portata di investimento sono Alvaro Morata e Roberto Firmino. Due occasioni del mercato internazionale, ma entrambi ormai over-30. Attaccanti di movimento e di qualità tecnica, sulla carta anche schierabili al fianco di Giroud per dare un appoggio al 37enne francese. Discorsi solo preliminari, ma sia Atletico che Liverpool hanno ormai decretato il loro rispettivo addio a fine stagione.

Tanti invece i nomi che Maldini potrebbe seguire e pescare dalla Ligue 1 francese, campionato in cui il capo dell’area scouting Moncada vanta parecchi canali preferenziali. Lois Openda del Lens e Folarin Balogun del Reims (ma di proprietà Arsenal) sono i due giovani centravanti di maggior talento usciti fuori da questo campionato. Ma occhio anche all’occasione da Parigi: Hugo Ekitike, talentuoso attaccante classe 2002 può lasciare il PSG anche in prestito dopo un’annata non proprio da protagonista.

Infine non manca la soluzione italiana. In realtà si tratta di un vecchio pallino, quel Gianluca Scamacca che prima di emigrare al West Ham in Inghilterra era finito nel mirino del Milan. I costi elevati un anno fa frenarono la trattativa col Sassuolo, ma dopo un’annata da riserva a Londra, potrebbe essere il romano classe ’99 a spingere per un rientro in Serie A, magari proprio in rossonero.