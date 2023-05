Milan, rivoluzione centrocampo: la lista si allunga

La Gazzetta dello Sport accosta al Milan altri due centrocampisti, potenziali innesti per la prossima stagione. Maldini e Massara li monitorano

Il Milan sembra aver già mosso i primi passi concreti in attesa dell’apertura del mercato estivo. Maldini e Massara hanno infatti cominciato a programmare quelli che potrebbero essere gli acquisti del club per migliorare notevolmente il tasso tecnico della rosa. Attualmente, tutto fa pensare che il duo dirigenziale abbia l’attenzione rivolta principalmente al reparto di centrocampo, dove sono stati fatti due nomi precisi in questi giorni.

Il Milan, secondo le fonti di mercato più accreditate, sta trattando Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte e Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Due ottimi profili, che potrebbero aumentare di molto le potenzialità e la qualità della mediana di Stefano Pioli. Il primo rappresenta una totale occasione, dato che si libererà dai tedeschi a fine stagione a parametro zero. C’è forte anche il Borussia Dortmund su di lui, ma Daichi avrebbe dato totale precedenza al Milan. Tocca a Maldini e Massara, adesso, scegliere se affondare o meno il colpo, come riportato da Gianluca Di Marzio pochi giorni fa.

Quanto a Loftus-Cheek. E’ lui l’affare caldo del momento, la prima vera scelta di Maldini e Massara per rinforzare il reparto. I contatti col Chelsea sono stati avviati, e la trattativa è in corso. Come riportato da Fabrizio Romano mercoledì pomeriggio, il giocatore inglese è entusiasta di come stanno procedendo i dialoghi tra Milan e Chelsea. Ma attenzione, contemporaneamente, il Diavolo monitora altri due profili per la sua mediana. A darne notizia è la Gazzetta dello Sport.

Milan, altri due profili per il centrocampo: giovani e di talento

Paolo Maldini e Frederic Massara sono alle prese con le valutazioni di Tommaso Pobega e Aster Vranckx, le attuali riserve di centrocampo per Stefano Pioli. Due giovani, che hanno mostrato evidenti limiti, sia nell’esperienza che nella pura tecnica. Il potenziale c’è, come anche i margini di crescita, ma non sono di certo i sostituti adatti di Franck Kessie. Il Milan ha bisogno di più per essere competitivo, per questo a fine stagione potrebbe salutarli entrambi, insieme al sicuro addio dell’altro centrocampista Bakayoko.

Tre potenziali uscite dunque, che inevitabilmente Maldini e Massara dovranno andare a riempire. Per questo, è assai probabile che il duo dirigenziale punti all’acquisto di ben due nuovi innesti per la mediana. Uno meno giovane ma con più esperienza (Kamada o Loftus-Cheek ad esempio), e uno più giovane ma dal grandissimo potenziale da portare a galla. E’ nell’ultimo contesto che sono interessanti i due nomi che la Gazzetta dello Sport affianca oggi al Milan.

Și tratta di Exequiel Palacios e di Carney Chukwuemeka, quest’ultimo non nuovo alla cronaca di mercato rossonera. Il primo è un centrocampista argentino classe 1998 che sta facendo molto bene al Bayer Leverkusen. 32 presenze, 5 gol e 2 assist nella stagione in corso. Mediano, mezzala o trequartista: duttilità sempre gradita al Milan. Con contratto in scadenza nel 2025 potrebbe valere circa 20 milioni di euro. Chukwuemeka è invece il classe 2003 tanto piaciuto a Maldini nei recenti mesi, ma che si è poi trasferito dall’Aston Villa al Chelsea in cambio di 18 milioni.

L’anglo-nigeriano, come prospettato, è un assoluto panchinaro a Londra. Come per Loftus-Cheek, il Chelsea sta cercando una soluzione per disfarsene, quantomeno in prestito dato che si parla di un giovanissimo con ampissimi margini di crescita e con un lungo contratto (2028). Anche lui, centrocampista o trequartista, vanta doti offensive notevoli. Il Milan è in fase di valutazione, per capire quali profili possono essere i più adatti alla squadra, sia dal punto di vista economico che tecnico-tattico.