Milan-Sampdoria, biglietti rimborsati ai tifosi dell’Emilia-Romagna: la procedura

Il Milan ha reso nota una decisione in vista del match contro la Sampdoria: coinvolti i tifosi provenienti dall’Emilia-Romagna.

Le pesanti alluvioni hanno messo in ginocchio l’Emilia-Romagna, provocando conseguenze gravissime. La situazione è davvero complicata e tutta l’Italia si sta stringendo attorno alla regione, cercando di dare il proprio supporto.

Il Milan, oltre a manifestare il proprio sostegno alla popolazione, ha anche comunicato un’altra cosa importante. Infatti, ai tifosi residenti in Emilia-Romagna che domani non potranno assistere alla partita a San Siro (attesi oltre 70 mila spettatori) contro la Sampdoria viene garantito il totale rimborso del biglietto.

Per fare richiesta è necessario inviare un messaggio all’indirizzo email rimborsi@acmilan.com inoltrando la mail di conferma dell’acquisto e il PDF dei biglietti comprati. La procedura è chiara.

Inoltre, il Milan indirizza i propri appassionati tifosi che volessero sostenere i soccorsi e le comunità dell’Emilia-Romagna al canale diretto della Protezione Civile www.regione.emilia-romagna.it/alluvione.

Il club tramite i suoi canali social ha anche condiviso un post dedicato alla raccolta fondi per sostenere l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. Chi può deve fare la sua parte per essere di aiuto.