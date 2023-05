ML – Elliott e RedBird vincono: niente documenti a Blue Skye

L’attuale e il precedente proprietario del club rossonero hanno avuto la meglio nella vicenda giudiziaria con Blue Skye e non forniranno la documentazione

Nelle scorse settimane aveva fatto tanto parlare l’accusa di Blue Skye che si riteneva danneggiata dalla cessione del Milan da parte di Elliott a RedBird. Le risposte non si erano fatte attendere ma la polizia giudiziaria aveva avviato perquisizioni negli uffici della Project RedBlack.

E’ tuttavia fallito il tentativo sempre di Blue Skye di ottenere le disclosure della documentazione di Elliott e RedBird riguardante la cessione del club rossonero, operazione concretizzata lo scorso 31 agosto per una cifra intorno agli 1,2 miliardi di euro. La sentenza arriva da un tribunale di New York. Il fondo americano proprietario del Diavolo non è dunque tenuto in alcun modo a produrre alcun documento.

Per quanto riguarda invece Elliott, si dovrà limitare a fornire solo quelli relativi a due dipendenti di New York. Si può considerare una vittoria giudiziaria importante soprattutto per il fatto che negli USA vengono di solito accolti questo tipo di ricorsi per avere accesso a documenti riservati. Ricordiamo che i legali di RedBird avevano definito a suo tempo le accuse come “una moltitudine ingiustificata di azioni giudiziarie dalla natura temeraria e pretestuosa“.

Blue Skye non si arrende e Elliott avvia la difesa

Al momento dunque, su otto cause mosse da Blue Skye dopo la minaccia di bloccare la vendita del Milan, due sono già state archiviate (una in Italia e una in Lussemburgo, mentre nelle restanti sei non hanno finora ottenuto alcun esito.

L’obiettivo era quello di ottenere un valore maggiore rispetto al 4,27% nella holding Project RedBlack. Dopo questi evidenti insuccessi nel contenzioso aperto, Blue Sky ha fatto ricorso ad una denuncia penale andando a formulare nuove accuse, che Elliott ha però già fatto sapere di ritenere del tutto prive di fondamento. Proprio Elliott, a questo punto, ha avviato un contro ricorso in risposta a tali affermazioni.

Ad ogni modo Elliott proseguirà nella sua difesa nei confronti di ogni insinuazione fatta da Blue Skye, in ogni giurisdizione e in ogni fase del procedimento legale, senza preoccuparsi delle tempistiche che questa situazione potrebbe richiedere, nella speranza di prevalere una volta per tutte e in maniera definitiva.