Morata-Milan, così si può: l’Atletico ha già deciso

Fonti accreditate spagnole fanno sapere che non sarà così semplice per il Milan mettere le mani su Alvaro Morata. L’Atletico Madrid ha fissato il prezzo. Maldini avvisato

Il Milan ha cominciato a muoversi e a sondare il mercato per capire come rinforzarsi al meglio in vista della prossima stagione. La sensazione è che il club rossonero continuerà ad agire allo stesso modo per i colpi in entrata, calibrando acquisti giovani e acquisti d’esperienza per creare il giusto mix che può portare al successo. Una cosa dovrà comunque essere obbligatoria: alzare il tasso tecnico della rosa. E’ evidente che al Milan manchino dei pezzi importanti, o che comunque quelli attuali non siano completamente all’altezza.

Maldini e Massara, attualmente, hanno concentrato tanta attenzione sui reparti di centrocampo e attacco. Zone fondamentali di campo che necessitano di rinforzi nei loro ruoli. Focalizzandoci sull’attacco. E’ evidente che a Stefano Pioli manca quel bomber da 20 gol e più che possa garantire maggiore pericolosità alla squadra. In questo senso, alcuni errori sono stati fatti nel mercato dell’estate scorsa, quando si è deciso di tenere Zlatan Ibrahimovic e di accogliere il parametro zero Divock Origi.

Qual è stato il risultato? Nessuno. Il Milan, per tutto il corso di questa stagione, ha continuato a contare sul solo Giroud, che nonostante i 36 anni è stato l’unico a mostrare qualcosa di buono. Servirà una netta rivoluzione la prossima stagione in attacco. E i nomi attualmente sul tavolo di Maldini e Massara potrebbero far ben sperare. Uno su tutti, Alvaro Morata. L’interesse è reale, ma dalla Spagna arrivano novità spigolose.

Morata al Milan? Serve l’investimento

Il quotidiano spagnolo AS ha confermato l’interesse del Milan per Alvaro Morata. L’attaccante ex Juventus sembra propenso a cambiare squadra, consapevole di non essere un pupillo per Diego Pablo Simeone. D’altronde, parlano i numeri e le presenze. Morata ha una percentuale di titolarità del 65% nella stagione in corso. Il suo bottino, tutto sommato, non è niente male. 15 gol e 3 assist in tutte le competizioni, eccetto la Champions League dove non è riuscito ad incidere. Il suo contratto in scadenza nel 2024 lo pone inevitabilmente al centro delle discussioni di mercato, anche perché, come spiega AS, l’Atletico non ha fretta di rinnovare e non sta facendo alcuna pressione al giocatore.

I colchoneros sono certamente consapevoli dell’interesse del Milan, così come quello della Juventus, ma sono in attesa di capire quanto le potenziali acquirenti siano disposte a spendere per Alvaro. AS fa sapere che l’Atletico ha le idee chiarissime sulla pretesa economica per la cessione. La Juventus, lo scorso anno, ha deciso di non riscattare Morata al prezzo pattuito di 35 milioni di euro. In questa stagione, non sono di certo cambiate le pretese del club spagnolo. Se il Milan, o i bianconeri, dovessero davvero volere Morata in squadra sarebbero costretti a spendere tale cifra.

Intanto, Simeone aspetta la fine della stagione per sedersi al tavolo con la dirigenza rojiblanca e discutere del prossimo attacco. Morata potrebbe anche rimanere senza un’offerta adeguata. Anche perché l’Atletico cerca cospicui fondi per, nel caso in cui, acquistare un nuovo centravanti.