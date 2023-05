Tegola Juventus, infortunio e operazione: salterà il Milan

Brutta notizia in casa Juve per l’infortunio del suo giocatore. Questo sarà costretto ad intervento chirurgico. Salterà dunque il Milan alla prossima giornata

Beh, non si può dire che al Milan quanto alla Juventus vadano bene le cose in questo periodo. I rossoneri sono stati eliminati ferocemente in semifinale di Champions League dall’Inter; i bianconeri altrettanto, ma in Europa League e con la rivale per eccellenza, il Siviglia. Uscire dalla competizione ha rappresentato per la Juventus una delusione ancora più grossa, dato che vincere il trofeo avrebbe potuto rappresentare l’unica via di accesso alla prossima Champions League con la presunta penalizzazione di nove punti in campionato.

A peggiorare le situazioni di Milan e Juventus si ci sono anche messi gli infortuni, belli pesanti. I rossoneri hanno infatti perso nella gara d’andata contro l’Inter Ismael Bennacer. Guaio al ginocchio e conseguente intervento che lo terrà fuori per sei mesi. Alla Juventus, ieri sera, si è infortunato uno dei suoi migliori elementi. Giovane sì, ma con una passione e una grinta per la maglia bianconera smisurate. Parliamo di Nicolò Fagioli, il predestinano juventino che è uscito dolorante nel primo tempo di Siviglia-Juventus.

Le notizie che arrivano sul giovane non sono confrontati.

Fagioli, che guaio: frattura alla clavicola

Come appreso dai canali ufficiali della Juventus, nella semifinale di ritorno di Europa League, Nicolò Fagioli ha riportato una frattura alla clavicola. La conseguenza peggiore sarà l’intervento a cui dovrà per forza di cose sottoporsi. Ciò si traduce soltanto con un fatto: la stagione è terminata per il centrocampista classe 2001. Salterà dunque con ogni certezza anche lui Juventus-Milan all’Allianz Stadium il 28 maggio.

Una gara che sarà di fondamentale importanza per entrambe le rivali storiche. Un big match, uno scontro diretto dei più infuocati che dovrà servire a conquistare punti fondamentali nella lotta al quarto posto che ormai sta arrivando alla sua fine. Ad ogni modo, il club Juventus ha comunicato con una nota ufficiale l’infortunio del suo pupillo Fagioli. Di seguito il testo:

“Nicolò Fagioli, in seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Siviglia-Juventus, ha riportato la frattura della clavicola destra. Questo pomeriggio verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il J|Medical e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività“.

Chi potrà schierare Allegri al suo posto? Con molta probabilità giocherà il veterano Paredes, l’argentino che ha appunto sostituito Fagioli dopo l’infortunio nella gara europea contro il Siviglia. Ma attenzione anche alla carta Miretti, l’altro giovanissimo della Juventus (classe 2003) che ha ottenuto una discreta fiducia da parte di Allegri in questa stagione.