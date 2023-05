Brahim Diaz, arriva una smentita sul suo futuro

Il futuro di Brahim Diaz rimane incerto: intanto arriva una notizia che riguarda l’ipotesi di un suo coinvolgimento in un affare di mercato del Real Madrid.

Tra i giocatori che non sanno ancora in quale squadra giocheranno nella prossima stagione c’è anche Brahim Diaz. Il prestito al Milan scade a giugno e, al momento, è previsto un suo rientro al Real Madrid.

Il club rossonero non ha nascosto il desiderio di provare a tenerlo, però bisogna capire quanto vorrà investire per comprare il cartellino. Finora sono trapelati rumors su offerte da 15-16 milioni di euro, considerati non sufficienti. Infatti, i blancos valutano oltre 20 milioni il giocatore.

Più volte dalla Spagna è emerso che il Real Madrid è pronto a prolungargli il contratto in scadenza a giugno 2025 e a dargli un’occasione. Infatti, in caso di mancato rinnovo di Marco Asensio, si potrebbe liberare uno spazio per lui nella squadra di Carlo Ancelotti. Anche se Diaz rimarrebbe volentieri al Milan, non gli dispiacerebbe avere una chance con la maglia bianca.

Tra le indiscrezioni circolate c’è anche quella inerente un possibile inserimento di Brahim in un’operazione di calciomercato di blancos. Nello specifico, in quella con il Borussia Dortmund per l’ingaggio di Jude Bellingham. Lui sarebbe la contropartita tecnica per abbassare un po’ la parte cash da versare al club tedesco.

Understand Brahím Díaz will not be part of the negotiations between Real Madrid and Borussia Dortmund. No way. 🟡⛔️ #BVB

Real Madrid official bid for Bellingham will be worth more than €100m and it will include add-ons. Personal terms are 100% agreed. pic.twitter.com/YhaFld9Ock

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2023