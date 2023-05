Brahim Diaz: “Rimpiango il gol sbagliato nel derby. De Ketelaere? Lo aiutiamo”

Brahim Diaz ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Sampdoria: lo spagnolo è stato grande protagonista della vittoria per 5-1.

Serata brillante per Brahim Diaz a San Siro. Il Milan ha sconfitto la Sampdoria per 5-1 e c’è il suo zampino: due assist e un gol.

L’ex Manchester City è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento a livello individuale. Questa settimana è stata così così, volevamo andare in finale di Champions. In questa partita abbiamo fatto quello che dovevamo fare, giocare bene e vincere“.

Diaz crede nella possibilità di chiudere il campionato al quarto posto: “L’obiettivo è andare in Champions e penso che possiamo farcela. Abbiamo dimostrato di poter fare bene in Champions, vogliamo esserci anche l’anno prossimo“.

Brahim sente che sta crescendo e che ha ancora tanto da tirare fuori del suo talento: “Sono giovane e devo crescere ancora. Ringrazio Pioli, che ha fatto un buon lavoro con me e con tutti. Ringrazio anche la squadra, siamo sempre uniti e questo ti dà fiducia. Conosco le mie qualità e do sempre tutto“.

Si parla poi della sua esultanza post-gol con il bacio alla maglia del Milan: “Era per ringraziare i tifosi per questa settimana. Una cosa sentita, con il cuore. Non so cosa dire del futuro, sono felice qui adesso. Voglio dare tutto per questa maglia e per questa squadra“.

Con la Sampdoria ci teneva a fare bene anche per accantonare la rete sbagliata contro l’Inter in Champions: “Io voglio far gol sempre, non ce l’ho fatta in quella partita. Ho rimpianto per quel gol sbagliato, ma sempre c’è un’opportunità nel calcio e in questa partita ho fatto quello che devo fare“.

L’arrivo di Charles De Ketelaere lo ha motivato? Risponde così: “Non so cosa dire. Noi siamo con lui e questo è importante, siamo uniti e aiutiamo tutti. Vogliamo aiutare anche lui. Ovviamente se c’è concorrenza ciascuno vuole dare il meglio di sé“.

Gli viene domandato se De Ketelaere a Milanello faccia cose che in partita poi non riesce a replicare: “Se un giorno vuoi vieni in allenamento, vedi le qualità di tutti i giocatori. In allenamento tutti cerchiamo di conquistare il posto. Lui si allena sempre bene“.