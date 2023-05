Calciomercato Milan, apertura per il centravanti: può arrivare in prestito

Il Milan vira forte su questo obiettivo per l’attacco. L’apertura giunta dal suo club potrebbe concedere un’occasione di mercato top.

Ormai non serve più neanche dirlo. L’obiettivo numero uno del Milan in vista del prossimo mercato estivo sarà l’acquisto di un attaccante di primo livello, per migliorare un reparto troppo zoppicante.

Paolo Maldini e Frederic Massara sanno bene quanto la squadra di Pioli abbia stentato in attacco. A parte i guizzi di Rafa Leao e l’esperienza di Olivier Giroud, i singoli hanno prodotto poco in fase offensiva, tanto che ad oggi sono ben 14 i gol in meno segnati in campionato rispetto allo scorso anno.

Tanti i profili visionati ed attenzionati dalla dirigenza e dai talent-scout del Milan. Ma nelle ultime ore, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe aperta una possibilità in vista del prossimo mercato estivo. Un profilo già noto che si avvicinerebbe ai rossoneri.

Scamacca si avvicina al Milan: il West Ham concede il prestito

Un nome che già lo scorso anno era stato molto spesso indicato come rinforzo ideale del Milan, tanto da parlare di dialoghi e trattative serie. Ci riferiamo a Gianluca Scamacca, uno degli attaccanti italiani di maggior talento in circolazione.

Il Sassuolo un anno fa lo ha ceduto al West Ham per circa 40 milioni di euro. Cifra che il Milan non aveva né intenzione né possibilità di spendere per ingaggiare il giovane attaccante romano. Ma oggi le cose sembrano cambiate: Scamacca a Londra fa panchina e non è entrato nelle grazie del tecnico David Moyes.

Ecco perché il Milan può provare a riportarlo subito in Italia, tra l’altro tramite una formula molto conveniente. Ovvero il prestito con diritto di riscatto. Ci sarebbe persino l’apertura del West Ham, che darebbe il via libera alla cessione a titolo temporaneo, così da sperare che Scamacca si valorizzi di nuovo dopo una stagione da soli 3 gol in Premier League.

Il riscatto poi sarebbe tutto da valutare e stabilire, visto che di certo gli Hammers non intendono regalare a titolo definitivo il proprio calciatore. Ma intanto il Milan per il 2023-2024 risolverebbe la grana centravanti assicurandosi un calciatore giovane, talentuoso e dalla fisicità prorompente.

Non solo Scamacca. Oggi la Gazzetta insiste anche su altri due profili che il Milan continua a monitorare per qualità e per chance di trattativa. Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid, è un nome che piace da tempo. Ma occhi anche su Noah Okafor, stella svizzera del Salisburgo che ha però caratteristiche più da seconda punta che da centravanti puro.