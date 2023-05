Calciomercato Milan, Ballo-Touré in uscita: i due nomi per rimpiazzarlo

Il terzino ex Monaco è destinato a partire in estate e il club rossonero valuta due ipotesi per il nuovo vice Theo Hernandez

A prescindere dal fatto che il Milan otterrà o meno l’accesso alla prossima Champions League, la società sarà sicuramente impegnata in quest’estate nel lavoro di rafforzamento della rosa, considerate anche le tante uscite in programma.

La rosa di Stefano Pioli dovrebbe subire un sostanzioso rimodellamento, perché tanti giocatori concluderanno il proprio contratto o non verranno riscattati dopo il prestito. In cima alle priorità di Paolo Maldini e Ricky Massara c’è sempre la questione del centravanti, ma i ruoli in cui servono innesti sono più di uno. Anche la difesa infatti potrebbe essere puntellata con dei nuovi acquisti, ma dipende dalle cessioni.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un ampio spazio al mercato in casa Milan, andando a focalizzarsi sui vari obiettivi per i diversi ruoli scoperti in vista del prossimo anno. Il quotidiano romano si sofferma anche sulla questione del terzino sinistro. Fodè Ballo-Touré infatti sembra destinato all’addio in estate e la dirigenza è alla ricerca di un nuovo profilo che dovrà rappresentare l’alternativa di Theo Hernandez.

Parisi o Mazzocchi come alternative al francese

Ovviamente il francese sarà sempre il titolare indiscusso, ma la stagione attuale ha dimostrato che servono riserve in grado di dare garanzie maggiori per evitare di dover impiegare sempre gli stessi elementi e farli poi arrivare stanchi nei mesi finali.

La società rossonera ha individuato due profili come vice-Theo Hernandez ed entrambi hanno fatto decisamente bene negli ultimi due campionati di Serie A. Il primo è quello di Fabiano Parisi, 22enne dell’Empoli che rappresenta un ottimo elemento in prospettiva, mancino e ideale per lo scacchiere di Pioli nella difesa a quattro, con la quale è abituato. Parisi ha un contratto fino al 2025 e per convincere la società toscana potrebbe servire una cifra intorno ai 7-10 milioni di euro.

Il secondo nome è quello di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. In questo caso si tratta di un profilo più esperto perché a lugli compirà 28 anni. Con il suo arrivo il Milan punterebbe su un giocatore più duttile perché abile a giocare anche come quinto e soprattutto su entrambe le fasce. I costi di Mazzocchi potrebbero essere più contenuti per via dell’età, ma c’è da capire la richiesta del club campano.