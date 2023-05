Chi è Kamada: ruolo e caratteristiche dell’obiettivo del Milan

Daichi Kamada otrebbe essere la svolta del calciomercato rossonero: ecco le caratteristiche tecniche dell’obiettivo di mercato del Milan.

Il giapponese ha tutta la stima di Paolo Maldini e Frederic Massara. I dirigenti del Milan lo vedono come uno dei migliori rinforzi per la squadra, da portare assolutamente alla corte di Pioli a fine stagione. Ma vediamo, nel dettaglio, dove gioca, chi è, quali caratteristiche ha Daichi Kamada.

Il Milan viene da una serie di incontri piuttosto deludenti per tutti: sia i tifosi che la società vorrebbero di più dai giocatori, che hanno dimostrato di saper tenere testa a club come il Napoli. L’ultima batosta in Champions League non ha sicuramente giovato al morale dei rossoneri, senza dubbio in uno dei periodi più bui dell’era Pioli.

Le ultime prestazioni in campo hanno portato la dirigenza a pensare ad importanti novità per la prossima stagione. Una rivoluzione attende la rosa del Diavolo, con il mercato in uscita pronto a lasciare una decina di slot vuoti.

Dopo il recente rinnovo del contratto di Rafael Leão, che ha ottenuto un aumento fino a 5 milioni di euro più bonus a stagione, l’attenzione dei dirigenti si è spostata su nuovi obiettivi di mercato, tra cui Daichi Kamada. Il giapponese, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, potrebbe essere uno degli uomini chiave nel mercato del Milan.

Daichi Kamada: l’identikit del talento giapponese

Un talento cristallino come lui in Asia è piuttosto raro. Di primo acchito vengono in mente nomi tipo Minamino, Nakata oppure il Coreano Heung-Min Son. Per questo motivo Kamada è un giocatore da tenere d’occhio sia per i numeri da fuoriclasse, che per l’enorme potenziale che può scatenare in Italia.

Con il Francoforte, Kamada ha segnato ben 15 goal e fornito 6 assist. Numeri niente male, se accostati ad un altro talento come Kolo Muani. Loro due hanno retto il peso dell’attacco di tutta la squadra, trascinando l’Eintracht a lottare per la qualificazione nelle coppe europee.

Kamada è un centrocampista versatile che può giocare sia come trequartista che come attaccante. Anche l’età, in ottica di un possibile trasferimento a Milano, è dalla sua parte: il giapponese ha 26 anni, dunque la giusta esperienza per poter competere in Serie A.

Velocità, agilità, controllo palla e visione di gioco fanno di lui un calciatore al quale ogni allenatore vorrebbe potersi affidare. Soprattutto Pioli potrebbe trarre beneficio da un innesto come Kamada, che gli darebbe la possibilità di svariate, cambiare tattica ed essere imprevedibile per gli avversari.