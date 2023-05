Milan, Furlani: “Orgogliosi del cammino in Champions. Pieno sostegno a Pioli”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha voluto lanciare un messaggio positivo riguardo a ciò che ha fatto il club in Europa.

C’è sicuramente delusione e rammarico in casa Milan per come si è chiusa l’avventura europea dei rossoneri. Un cammino importante, terminato bruscamente con la doppia semifinale persa contro l’Inter.

Molti tifosi sono insoddisfatti del modo in cui il Milan ha approcciato la semifinale di Champions League, mostrandosi fragile difensivamente e quasi mai in grado di mettere in crisi i rivali nerazzurri. Ma va sottolineato come la squadra di Pioli sia tornata a competere tra le prime 4 d’Europa dopo 16 anni.

Lo ha ricordato, con un messaggio positivo e molto ottimista, l’amministratore delegato del Milan. Ovvero Giorgio Furlani, manager italiano, rossonero doc, che nella serata di ieri ha pubblicato un proprio commento sull’operato della squadra durante la Champions 2022-2023.

Furlani elogia il Milan e difende l’area tecnica

In vista della fase finale del campionato, che vedrà il Milan cercare di ottenere un piazzamento Champions nelle ultime tre partite di Serie A, Furlani ha commentato così le prove dei rossoneri e dato l’in bocca al lupo a Leao e compagni per il gran finale.

“Lasciandoci alle spalle la recente delusione, voglio sottolineare con forza che il percorso in Champions League, che ci ha riportato fra le migliori squadre del calcio europeo, è un obiettivo rilevante, raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di tutti nel club, che ci rende tutti molto orgogliosi. E’ anche un’ulteriore conferma che, coniugando risultati sportivi e disciplina finanziaria, siamo nella direzione giusta”.

Furlani ha dunque sposato il progetto di un Milan che passo dopo passo, anche tra mille difficoltà di natura tecnico-atletica, sta tornando in vetta. Approvando perciò la rigidità finanziaria e il piano di rientro dai debiti già messo in atto da Elliott.

In vista delle ultime gare stagionali ha poi aggiunto: “Ora ci attendono altre sfide per centrare la qualificazione in Champions League e mantenerci ai vertici in Europa. Sfide che ci vedono determinati ad affrontarle con unità, energia e spirito di gruppo, sostenendo il Mister, la squadra e tutta l’Area Sport, insieme ai nostri meravigliosi tifosi. Per quanto mi riguarda ogni giorno ripeto a me stesso: noi siamo il Milan!”.

Parole da manager e soprattutto da tifoso rossonero. Furlani ha più volte ammesso come fin da bambino coltivasse la passione per il Milan e si recasse allo stadio per tifare dal vivo. Oggi lavora come CEO per il suo club, consapevole di dover dare continuità e prestigio anche per il bene della piazza.