Milan, la panchina è corta: riecco Adli

I tifosi del Milan potrebbero rivedere Yacine Adli in campo. Il centrocampista rappresenta un’alternativa vista la panchina corta contro la Sampdoria

E’ notizia di stamani lo stop per infortunio di Aster Vranckx, Divock Origi e Ante Rebic. Il centrocampista e i due attaccanti non prenderanno parte alla sfida contro la Sampdoria, valevole per la 36a giornata di Serie A.

Un triplo stop, che non fa certo strappare i capelli ai tifosi, ma che rende la panchina di Stefano Pioli ancor più corta. E’ vero che né Vranckx né Origi e Rebic sono riusciti a fornire un contributo all’altezza. L’ex Liverpool e l’ex Eintracht Francoforte sono fermi, rispettivamente a quota 2 e 3 gol in stagione. Un bottino davvero misero, che spinge a pensare che la loro avventura al Milan sia davvero giunta al capolinea, per far spazio a nuovi attaccanti, che possano garantire un bottino di reti maggiore. Ma per pensare al calciomercato ci sarà tempo.

La testa di tutto il mondo rossonero è alla partita di stasera, dove servirà vincere per respirare e riprendere la corsa al quarto posto. Servirà dunque davvero l’apporto di tutti: sì, perché Pioli si augura di non dover lasciare in campo per 90 minuti Olivier Giroud e Rafael Leão. Il portoghese è reduce da un infortunio muscolare e il francese non è proprio al top della forma fisica.

I loro sostituti naturali, come detto sono out, e così ci sarà certamente spazio per Charles De Ketelaere, che ha giocato spesso come centravanti, oltre che per Saelemaekers.

Nuova occasione

La partita contro la Sampdoria, però, potrà essere soprattutto quella per vedere nuovamente all’opera Yacine Adli. L’ex centrocampista del Bordeaux continua ad essere tra i giocatori più amati dalla tifoseria rossonera.

Sabato scorso, il giovane calciatore ha avuto, dopo tantissimo tempo, una chance per convincere Pioli. La partita contro lo Spezia si era fatta complicata, ma qualche spunto interessante era riuscito a mostrarlo. Era già successo nei sette minuti giocati contro la Fiorentina, la sua ultima partita prima di ritornare in campo contro i liguri. Solo due presenze, fin qui, dunque, nel girone di ritorno per Adli. Aveva fatto leggermente meglio in quello di andata, scendendo in campo in quattro circostanze, ad inizio stagione contro Bologna, Sassuolo e Napoli, prima di avere l’occasione di giocare titolare, lo scorso 16 ottobre con il Verona. Contro i gialloblu Adli, però, non è riuscito a far bene, finendo ai margini del gruppo, senza più giocare. Il francese, come detto, è poi tornato in campo a Firenze, lo scorso 3 marzo, a distanza quasi di cinque mesi. Stasera può esserci una nuova occasione, i tifosi ci sperano per davvero.