Milan-Sampdoria 5-1, le pagelle: la tripla di Giroud, super Brahim Diaz

Le pagelle di Milan-Sampdoria. I rossoneri conquistano tre punti con un 5-1. Tripletta di Giroud, un super Brahim Diaz

Il Milan vince contro la Sampdoria 5-1 e conquista di nuovo i tre punti. Tripletta di Giroud, una partita importante di Brahim Diaz (due assist e un gol).

Dopo 1o’ è già 1-0 Milan: l’assist di Brahim Diaz è un gioiellino per Leao, che davanti a Ravaglia non deve fare altro che piazzarla in porta. La partita sembra essere finita nel canale giusto, ma non è così: Zanoli fa una grande giocata a destra e Quagliarella non sbaglia. Potrebbe complicarsi ma per fortuna dopo qualche minuto Giroud ritrova il vantaggio di testa su assist ancora di Brahim. La Samp è a terra e il Milan trova anche il 3-1 su rigore: ancora Giroud.

Nella ripresa il Milan è in totale controllo della partita. Dopo una super azione tutta di prima, trova il gol anche Brahim Diaz per concludere al meglio una bella serata per lui. Ma c’è ancora tempo per la terza rete della serata di Giroud, che vince di forza il duello con Nuytinck e segna a porta vuota, scaraventando in rete con rabbia il gol.

Le pagelle di Milan-Sampdoria

MAIGNAN 6 – Nulla può sul gol subito, per il resto è inoperoso.

CALABRIA 6 – Ordinaria amministrazione.

THIAW 6,5 – Ancora titolare dopo il derby in Champions. Preciso, puntuale, attento: il miglior acquisto dell’estate si conferma un difensore top.

TOMORI 6,5 – Una sola sbavatura nel secondo tempo quando sbaglia l’anticip e lascia campo per un pericoloso contropiede. Per il resto nulla da segnalare (dall’82’ KJAER SV).

THEO HERNANDEZ 5,5 – Non è in un momento particolarmente brillante e si vede. Si fa superare da Zanoli troppo facilmente in occasione del gol di Quagliarella. Il terzino di proprietà del Napoli resta una spina nel fianco ma poi lo gestisce meglio. (dall’82’ BALLO-TOURE’ SV).

KRUNIC 6 – Prestazione senza fronzoli. Gestisce bene tutti i palloni, anche nel traffico.

TONALI 6,5 – Fra i migliori in questo momento del Milan e lo conferma anche stasera. Padrone del centrocampo, è straordinario ad inserirsi e servire l’assist a Brahim Diaz per il 3-1. (dall’82 POBEGA SV).

MESSIAS 5 – Contro una Sampdoria messa così male ci si aspettava qualcosa in più. A lui invece non riesce nulla, si rivela come sempre prezioso in fase di ripiegamento. (dal 60′ SAELEMAEKERS 6 – Un ingresso positivo e senza errori nelle palle giocate).

BRAHIM DIAZ 8 – Reduce dall’erroraccio con l’Inter in Champions, doveva dare risposte. E le ha date, con due assist nel primo tempo e con una rete nel secondo. Una prestazione super di un giocatore purtroppo discontinuo ma dalle qualità indiscutibili. (dal 68′ DE KETELAERE 6 – Come sempre si muove molto fra le linee e si fa vedere. Leao gli offre un buon pallone ma lui si complica la vita da solo piuttosto che andare dritto in porta. Il pragmatismo sarà uno dei concetti più importanti da assimiliare durante l’estate).

LEAO 7 – Parte subito col botto: dopo 10′ sblocca il risultato sfruttando l’assist di Brahim e spiazzando il portiere. Da lì inizia la sua serata fatta di accelerazioni e dribbling contro Zanoli (che prende spunto e fa lo stesso su Theo dall’altra parte). Qualche altra buona giocata nella ripresa ma il terzino di proprietà del Napoli è in gran serata.

GIROUD 8,5 – Non segnava in campionato dal 13 marzo scorso contro la Salernitana. Lui ne segna tre: di testa, di rigore e di forza. Tutto il repertorio. L’ultimo 9 a segnare una tripletta a San Siro fu Pippo Inzaghi nel 2009 contro il Torino.

Il tabellino di Milan-Sampdoria

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (dall’82’ Kjaer), Theo Hernandez (dall’82’ Ballo-Touré): Tonali (dall’82’ Pobega), Krunic; Messias (dal 60′ Saelemaekers), Brahim Diaz (dal 69′ De Ketelaere), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere. All. Pioli

Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Gunter, Nuytinck, Augello; Djuricic, Winks, Rincon, Leris; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Tatalocchi, Turk, Amione, Murillo, Murru, Oikonomou, Ilkhan, Paoletti, Segovia, De Luca, Jesé, Lammers. All. Stankovic

Arbitro: Forneau

Marcatori: 10′ Leao, 20′ Quagliarella, 23′, 29′ e 69′ Giroud, 64′ Brahim Diaz

Ammoniti: Theo Hernandez, Gunter, Zanoli, Oikonomou