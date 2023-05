Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: dubbio in attacco per Pioli

Ecco come dovrebbero scendere in campo questa sera a San Siro il Milan e la Sampdoria per l’anticipo della 36.a giornata di campionato.

Dimenticare l’Euroderby e tentare subito l’assalto alla zona Champions League. La missione del Milan è ormai una sola, senza più le distrazioni intriganti di coppa.

I rossoneri stasera cercano di tornare alla vittoria in campionato, sfidando in casa la Sampdoria già matematicamente retrocessa. Una sfida dunque non così impossibile, ma che può nascondere delle insidie dovute sia allo stato d’animo del Milan, non certo esaltante, sia alla voglia di rivalsa dei doriani.

Stefano Pioli ha detto basta con il turnover e con gli esperimenti di formazione. In queste ultime tre gare di campionato il Milan verrà messo in campo con il migliore undici possibile. Stamattina la Gazzetta dello Sport ha pubblicato i probabili schieramenti dell’anticipo che inizierà alle ore 20:45.

La probabile formazione del Milan

Dunque zero sorprese ed un undici titolare rossonero che somiglierà molto a quello visto nel derby di Champions League contro l’Inter. L’unico dubbio è in attacco, dove Pioli sta provando a recuperare al meglio Olivier Giroud.

Il francese, come è noto, soffre da tempo di un fastidio al tendine d’Achille e dovrà ancora stringere i denti se vuole giocare dal 1′ minuto. Non è escluso che in extremis possa essere scelto Divock Origi come terminale offensivo, con Giroud pronto invece a partire dalla panchina.

Maignan tra i pali, confermata la difesa a quattro vista nel derby di martedì. Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali ed il tandem ormai consolidato Thiaw-Tomori, visto che il baby tedesco ha recuperato bene dai crampi dell’ultimo incontro.

In mediana Tonali e Krunic, visto che Bennacer sarà ormai out per i prossimi 5-6 mesi. Sulla trequarti Messias sarà preferito a Saelemaekers, con Brahim Diaz e Rafa Leao a garantire qualità e fantasia. In attacco per ora è dato Giroud dall’inizio, ma come detto le sue condizioni verranno valutate fino all’ultimo.

Il probabile undici del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud (Origi).

La formazione della Sampdoria

Attimi di orgoglio e di personalità per la sfortunata Sampdoria, che sta seguendo più le vicende societarie che quelle di campo, nella speranza di salvarsi dal fallimento.

Intanto Dejan Stankovic caricherà i suoi per fare una bella figura a San Siro. Il tecnico serbo punterà sui fedelissimi per dare fastidio ai rossoneri: spazio dunque ai veterani Rincon, Gabbiadini e il 40enne capitano Quagliarella.

Il probabile undici della Sampdoria: (3-5-2) Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Djuricic, Rincon, Winks, Augello; Gabbiadini, Quagliarella.