Milan-Sampdoria, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Milan-Sampdoria in campo per la 36.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere il match in programmo sabato 20 maggio dalle 20.45

Contro la Sampdoria già retrocessa, il Milan ha l’imperativo della vittoria per mantenere ancora qualche speranza di qualificazione diretta alla Champions League in attesa del verdetto sul caso Juve-plusvalenze che potrebbe stravolgere nuovamente la classifica.

Non sarà una partita facile per i rossoneri, a quattro giorni di distanza dalla deludentissima eliminazione nella semifinale di Champions League contro l’Inter. Un’altra sconfitta, quella contro i nerazzurri, che deve aver lasciato scorie pesanti nelle mente e sulle gambe di un Milan chiamato comunque a un finale di stagione in cui non può davvero sbagliare.

A un settimana dal ko di La Spezia, Pioli si affiderà ai titolari per battere la Sampdoria e sperare in un possibile passo falso di Inter e Lazio, attese in trasferta da Napoli e Udinese, non certo due impegni semplicissimi. Rafa Leao si riprende il posto a sinistra con Giroud al centro dell’attacco, supportato da Diaz e Saelemaekers. Krunic farà coppia con Tonali mentre in difesa Thiaw, Tomori e Kjaer si contendono due maglie al centro della retroguardia.

Milan-Sampdoria, dove vederla in tv e in streaming

Milan-Sampdoria sarà trasmessa in simulcast da Sky e Dazn. Sull’emittente satellitare, diretta su Sky Sport Uno con ampio pre e post partita nello studio condotto da Alessandro Bonan. Chi ha Dazn, invece, può seguire la partita in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick e Apple TV.

Non è prevista la diretta tv su Zona Dazn sul canale 214 di Sky. Gli abbonati a Sky, inoltre, possono vedere Milan-Sampdoria in streaming su SkyGo. Un’ulteriore opportunità per seguirla in mobilità è NowTv, per chi è abbonato al pacchetto Sport.

Il Milan tornerà in campo domenica 28 maggio contro la Juventus alle 20.45. Il match in trasferta contro i bianconeri, il penultimo della stagione, andrà in onda in esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Ancora da decidere la programmazione tv e l’orario dell’ultimo turno di campionato che il Milan disputerà tra il 3 e il 4 giugno contro il Verona a San Siro. Quest’ultimi saranno decisi in base alla posizione in classifica delle due squadre e alla necessità di garantire contemporaneità con i match degli altri club potenzialmente in lotta per gli stessi obiettivi.