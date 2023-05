ML – Milan-Sampdoria, Pioli perde Rebic, Origi e Vranckx per infortunio: le ultime

Non è un momento facile in casa Milan. I rossoneri devono fare i conti con tre nuovi stop in vista della partita contro la Sampdoria di stasera

I rossoneri per la partita contro la Sampdoria non potranno disporre di altri tre giocatori, non convocati da Stefano Pioli, oltre ai già noti Ibrahimovic e Bennacer.

Il Milan per il match di stasera, valevole per la 36a giornata di Serie A, non avrà, infatti, a disposizione Divock Origi per un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro; Ante Rebic per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, e Aster Vranckx per via di un’infiammazione al pube.