Pioli: “Bravi a sfruttare l’occasione dopo la delusione. Juve-Milan come una finale”

Le parole di Pioli in conferenza stampa dopo Milan-Sampdoria, il tecnico rossonero analizza così la sfida di San Siro

Il Milan supera la Sampdoria a San Siro con il risultato di 5-1. Per i rossoneri una rete di Leao, di Brahim Diaz e la tripletta di Giroud. Tre punti importanti per rimanere aggrappati alla corsa Champions, in attesa del risultato delle altre.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita: “Abbiamo avuto più qualità, non abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Abbiamo giocato una bella partita dal punto di vista tecnico e siamo stati bravi a segnare subito dopo il gol“. Adesso c’è Juve-Milan: “Dobbiamo prepararla come una finale. La vittoria di oggi è importante ma se non aggiungiamo le ultime due allora inutile“.

Cosa può dare Giroud in questo sprint finale: “Darà fiducia ed entusiasmo, anche quando non fa gol è un giocatore che lavora tantissimo. Sono contento lui, per Brahim e per la squadra. Abbiamo fatto una prestazione giusta dopo la delusione Champions. Dovevamo sfruttare questa occasione, ma la delusione non la buttiamo alle spalle. Durerà per tanto tempo. Avremo una bella settimana piena per preparare la partita con la Juve e per preparare la strategia ideale”.

Sulle cose positive di stasera: “Perdere giorni di lavoro è dura perché perde qualcosa sullo strappo fisico. Non era nelle condizioni ottimali nelle partite precedenti. Quando vedo una squadra lavorare così, recuperare così è una situazione molto importante e denota la voglia di ottenere un risultato positivo. Ci proveremo ancora fin quando l’aritmetica non ci dirà“.

Sulle similutidini con la stagione di cinque anni fa con la Fiorentina: “Sono due situazioni completamente diverso. Lì era mancato Davide… Mi dispiace che una società come la Sampdoria abbia avuto una stagione così difficile, sia a livello sportivo che societario. Fa parte del calcio, bisogna ripartire con più volontà e impegno“.