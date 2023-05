Ritorna in Italia: dalla Francia il nuovo Kessie

Possibilità per il Milan e per le altre società italiane. Il centrocampista vuole tornare in Serie A e potrebbe essere l’ideale nuovo Kessie.

Rispetto allo scorso anno, quando il Milan ha vinto con merito lo Scudetto, la squadra a disposizione di Stefano Pioli non è cambiata moltissimo. Sono pochi infatti i calciatori che hanno lasciato il club dopo il trionfo tricolore.

L’unica partenza rilevante è stata quella di Franck Kessie, che già mesi prima della vittoria in Serie A aveva scelto di lasciare il Milan a parametro zero, accordandosi con il Barcellona.

Un addio che Paolo Maldini non è riuscito a rimpiazzare sul mercato con un mediano dalle stesse caratteristiche. Sono arrivati in rosa i vari Pobega, Vranckx e Adli, ma nessuno di questi tre talenti di prospettiva ha avuto forza, spazio e maturità tattica per rimpiazzare e far dimenticare Kessie.

Lascia la Ligue 1 e torna in Italia: occasione Fofana

Una mancanza centrale ed importante quella di Kessie nel Milan stagione 2022-2023. Nonostante Tonali, Krunic e Bennacer abbiano fatto gli straordinari, al Milan è mancato il cosiddetto ‘box-to-box‘, il centrocampista a tutto campo che desse equilibrio e struttura alla linea mediana.

Non da escludere che il Milan, tra i primi investimenti della prossima sessione estiva, non possa puntare proprio ad un centrocampista di questo tipo. Quasi impossibile che Kessie possa tornare in rossonero dopo l’ultima annata in Liga. Ma nel mirino di Maldini e Massara c’è un mediano con caratteristiche simili.

Stiamo parlando di Seko Fofana, centrocampista e capitano del Lens con un passato molto positivo all’Udinese. Pare che il calciatore di origini ivoriane sia attratto dall’idea di tornare in Serie A, nonostante sia molto vicino alla qualificazione in Champions League con la sua attuale formazione. La chiamata di una big come il Milan potrebbe tentarlo ad un ritorno in Italia.

Il problema è che Fofana ha un valore di mercato molto elevato vista la stagione pazzesca che sta disputando a Lens. Almeno 25-30 milioni è il costo del cartellino secondo la società francese, che non vuole perdere così facilmente un punto centrale del proprio schieramento. Il Milan però, se vuole ottenere un centrocampista forte e di spessore, non può non pensare di investire una cifra comunque importante.

Classe ’95, autore di 6 reti e 4 assist finora in campionato, Fofana ha dunque caratteristiche simili a quelle di Kessie. Forza fisica, intelligenza tattica e soprattutto un senso del gol e dell’inserimento che lo rendono un calciatore completo e molto apprezzato.