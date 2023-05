Calciomercato Milan, assalto del Napoli: 25 milioni per l’attaccante

Il Napoli fa concorrenza spietata al Milan con un assalto vero e proprio per l’attaccante che piace molto anche alla squadra di Pioli.

Ormai è un vero e proprio cruccio. Il Milan in vista della prossima stagione ha bisogno di un centravanti che faccia gol e che possa dare spessore e continuità alla fase offensiva rossonera.

La tripletta di ieri di Olivier Giroud non deve assolutamente distogliere la dirigenza dall’obiettivo. Il francese è ancora un signor attaccante, ma per la prossima stagione serve un’alternativa seria e valida, soprattutto per poter essere competitivi su più fronti, tra campionato e coppe.

In Serie A gioca un attaccante, che per qualità e fisicità potrebbe rappresentare la scelta ideale per il Milan che verrà. Ma nelle ultime ore pare proprio che il Napoli si sia inserito nella corsa, con tanto di offerta elevata per convincere il suo club a lasciarlo partire.

Il Napoli fa sul serio per Beto: pronta la prima offerta

Il calciatore in questione è Beto Betuncal, centravanti dell’Udinese che si è fatto conoscere ed apprezzare in Serie A nelle ultime due stagioni. Un elemento che con sorpresa di molti ha avuto la forza e la qualità per imporsi, pur proveniendo dal Portimonense, club portoghese non proprio famosissimo.

Al Milan piace molto Beto, perché ha quella presenza offensiva da centravanti di spessore che garantirebbe forza e gol in prospettiva. Il classe ’98 però è finito nel mirino del Napoli campione d’Italia. La squadra di Luciano Spalletti è pronta a strappare alla concorrenza Beto, con un’offerta molto importante.

Come scrive il portale Gianlucadimarzio.com, prima offerta lanciata dal Napoli all’Udinese: sul piatto 25 milioni di euro cash, niente male per un attaccante che i friulani due anni fa hanno ingaggiato per soli 10 milioni. La squadra bianconera però ne chiede addirittura 35, cifra a cui il Napoli non intende arrivare.

Non da escludere che nell’affare tra azzurri e friulani possano rientrare altri calciatori dell’Udinese, come il difensore Becao o il centrocampista Samardzic. Ma intanto è chiara l’intenzione del Napoli di prendere Beto, anche per cautelarsi in vista di un’eventuale partenza shock di Victor Osimhen. Il capocannoniere del campionato ha moltissimi estimatori in giro per l’Europa e viene valutato almeno 150 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis.

Milan al momento fermo sulla pista Beto. La squadra di Pioli vuole prendere un centravanti importante, ma senza svenarsi e dunque difficilmente parteciperà ad aste con il Napoli. Una cosa però è sicura: Paolo Maldini, se vuole arricchire il reparto d’attacco, dovrà investire qualcosa in più e non accontentarsi di uno svincolato come Origi.