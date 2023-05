Chi è Loftus-Cheek, il mediano tuttofare che piace a Maldini

Il centrocampista del Chelsea è il nuovo nome per il centrocampo dei rossoneri: tutto quello che c’è da sapere su di lui

Il Milan dovrebbe intervenire sul mercato in estate anche per rinforzare il centrocampo. L’infortunio di Ismael Bennacer, che sarà out anche nella prima parte della prossima stagione, obbliga infatti la dirigenza a cominciare a guardarsi intorno in quel ruolo.

La società ha bisogno di trovare un elemento importante e di spessore per la mediana, che sia in grado di unire qualità e quantità per poter giocare al fianco di Sandro Tonali. I profili individuati da Paolo Maldini e Ricky Massara sono più di uno e tra questi ce ne è anche uno che milita in Premier League, stiamo parlando si Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 del Chelsea.

Loftus-Cheek è cresciuto proprio nelle giovanili del club londinese, ha giocato in tutte le selezioni giovanili della nazionale inglese e ha totalizzato anche 10 presenze con l’Inghilterra. Per il Milan si tratterebbe di un ottimo innesto, in grado di aggiungere muscoli al centrocampo, ma anche duttilità vista la sua capacità di giocare in diversi ruoli. Con i Blues ha vinto cinque trofei, ma non sempre ha trovato spazio da protagonista.

Muscoli da mediana, ma anche tempi di inserimento

Il giocatore di origini guyanesi è stato impiegato poco nei primi anni ed è esploso solo nella stagione 2017/18 quando è andato in prestito al Crystal Palace, chiudendo con 24 presenze, 2 gol e 3 assist.

Ha fatto molto bene anche nella stagione successiva al ritorno al Chelsea, sotto la guida di Maurizio Sarri, trovando il record di reti stagionali, ben 6. Il 27enne ha lavorato anche con Mourinho, Antonio Conte e Thomas Tuchel. Anche nel 2020/21 è stato in prestito, questa volta al Fulham, per poi fare ritorno nuovamente a Londra.

Loftus-Cheek garantisce grande fisicità e dinamismo ma allo stesso tempo è dotato di buona tecnica e ha il fiuto del gol grazie ai suoi inserimenti. Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli potrebbe giocare sia nei due davanti alla difesa, ma anche sulla trequarti in zona centrale, quindi dietro la punta, con caratteristiche ovviamente diverse da Brahim Diaz.

Il calciatore piace molto in Italia. Lo segue da tempo la Juventus, ma anche la Lazio, che vedeva in lui il sostituto ideale in caso di addio di Milinkovic-Savic. L’inglese è stato accostato anche all’Inter. Transfermarkt ne fa una valutazione da 25 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2024 e quindi si può provare ad abbassare la cifra per trattarlo con Chelsea, considerando anche che il Diavolo ha ottimi rapporti con i Blues dopo l’affare Tomori.