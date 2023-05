Gran gol da fuori area: messaggio al Milan dal centrocampista (VIDEO)

Il fantasista continua a stupire e mette a segno un’altra pregevole rete con un bel tiro: è la 16esima rete in stagione per lui

Il Milan ha intenzione di operare in estate anche a centrocampo e ha messo ne mirino diversi elementi in vista della prossima sessione di mercato. L’infortunio di Ismael Bennacer ha spinto la società a iniziare a riflettere su come risolvere il problema in mezzo al campo.

Sono diversi i profili messi nel mirino dal club rossonero ma ce ne è uno che piace parecchio a Paolo Maldini e a Ricky Massara. La società ha in mente di fare le cose per bene dopo un finale di stagione che rischia davvero di essere molto deludente. Le prove che la rosa di Stefano Pioli non sia ancora all’altezza di affrontare al meglio la doppia competizione ci sono state durante l’anno. Ecco perché uno degli elementi a cui si sta pensando è quello di Daichi Kamada.

Nelle ultime ore si parla molto del trequartista giapponese di proprietà dell’Eintracht Francoforte in orbita rossonera. Il Diavolo sta studiando il talento asiatico e lo considera ideale per dare estro e qualità a una squadra un po’ troppo prevedibile dalla trequarti in avanti. Il 26enne è uno dei profili più interessanti sul panorama europeo e fa gol a tanti club anche per il fatto che il suo contratto scade a giugno, per cui c’è la possibilità di rilevarlo a parametro zero.

Kamada segna ancora contro lo Schalke: 16 gol stagionali

Kamada sta trascinando l’Eintracht in questa stagione con le sue reti e i suoi assist e anche ieri ha voluto mandare un messaggio forti a tutti i club interessati, con un altro gol di pregevole fattura.

Il centrocampista nipponico ha infatti siglato la rete del momentaneo pareggio sul campo dello Schalke 04. La rete è davvero bella con il classe 96′ che riceve un passaggio dal Kolo Muani dalla destra, si libera per liberare il destro dai 25 metri e lo esplode all’angolino. La forza del suo tiro non permette al portiere di bloccare e si infila comunque in rete.

Si tratta della 16esima marcatura stagionale per Kamada in questa stagione tra Bundesliga, DFB Pokal e Champions League. Il giocatore si conferma elemento di sicuro valore e il Milan sa che dovrà anticipare le mosse delle pretendenti se vorrà assicurarsi le sue prestazioni per le prossime stagioni. Intanto il fantasista continua a stupire con giocate di classe pura. Ecco il video del gol.