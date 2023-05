Milan-Sampdoria, rotto un tabù: non succedeva da oltre 9 mesi

Il Milan ritrova la vittoria in campionato contro la Sampdoria: partita dominata e i rossoneri hanno rotto una sorta di tabù.

La squadra di Stefano Pioli aveva bisogno di ripartire dopo le recenti delusioni e contro la Sampdoria non ha fallito. Il risultato finale di 5-1 testimonia la superiorità avuta a San Siro, dove gli oltre 70 mila tifosi presenti hanno sostenuto i giocatori dall’inizio alla fine come sempre.

Il primo gol è stato realizzato da Rafael Leao, ottimamente imbeccato da Brahim Diaz. Sempre lo spagnolo ha servito a Olivier Giroud il cross per la rete del 2-1 (in mezzo il momentaneo pareggio di Fabio Quagliarella). Il 3-1 è ancora dell’attaccante francese, che è andato a segno su calcio di rigore conquistato da Leao. Dagli 11 metri non ha fallito, spiazzando Nicola Ravaglia.

Milan, da quanto mancava un rigore a San Siro

Il Milan non è sicuramente una squadra che ha avuto particolare fortuna con i rigori a favore in questa Serie A 2022/2023. Infatti, ne ha ricevuti solo quattro. Quattro sono anche i penalty assegnati contro.

Ma il rigore fischiato ieri sera dall’arbitro Francesco Fourneau ha rotto un tabù. Infatti, era da oltre nove mesi che al Milan non ne veniva assegnato uno a San Siro in campionato. L’ultima volta era successo il 13 agosto 2022 contro l’Udinese, alla prima giornata. Allora fu Theo Hernandez a presentarsi sul dischetto e a non sbagliare.

Il #Milan torna a vedersi fischiato un rigore a favore a San Siro in Serie A dopo oltre 9 mesi: non capitava dalla prima giornata contro l’Udinese. — Giuseppe Pastore (@gippu1) May 20, 2023

Il Diavolo in questa stagione non ha mai fallito un penalty in Serie A. Gli altri due sono stati realizzati da Giroud (Sampdoria-Milan 1-2 del 10 settembre 2022) e da Zlatan Ibrahimovic (Udinese-Milan 3-1 del 18 marzo 2023). Il centravanti svedese andò a segno dopo aver sbagliato il primo tentativo. Ci fu la ripetizione perché un giocatore bianconero era entrato in anticipo in area di rigore ed era intervenuto dopo la respinta di Davide Silvestri, risultando parte attiva dello sviluppo dell’azione.

In Champions League, invece, il Milan ha ricevuto tre rigori a favore. Sono stati tutti calciati di Giroud, che ha realizzato i primi due nelle due sfide contro la Dinamo Zagabria nella fase a gironi, sbagliando poi il terzo nel ritorno dei quarti a Napoli.