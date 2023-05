Napoli-Inter, assurdo al Maradona: Marinelli annulla senza motivo il gol di Simeone (VIDEO)

Clamoroso gol annullato al Napoli nella gara contro l’Inter. L’arbitro ha fischiato un fallo inesistente prima della rete di Simeone.

Napoli-Inter è stata una gara che farà discutere per giorni e giorni. Non per il risultato, ma per gli episodi arbitrali che l’hanno riguardata. Livio Marinelli, si può confermare tranquillamente, non ha condotto la partita in maniera pulita e obiettiva. E’ sembrato che la sua direzione propendesse a favore dei nerazzurri. Basta pensare ai numerosissimi brutti falli commessi da Roberto Gagliardini nel primo tempo. Il centrocampista è stato punito obbligatoriamente (troppo netto l’ultimo) alla sesta irregolarità commessa con lo doppio giallo e la conseguente espulsione.

Ma l’episodio più grave e assurdo si è verificato nel secondo tempo, con precisione all’80′. Marinelli ha annullato un gol al Napoli, che avrebbe rappresentato il 2-0, in maniera del tutto incomprensibile. Nello specifico, la decisione dell’arbitro è arrivata per un fallo, inesistente, che Zielinski avrebbe a suo dire commesso prima della rete di Giovanni Simeone. Rivedendo più e più volte l’azione è evidente che il fantasista polacco tocca la palla e non l’avversario nel tentare di recuperarla.

In quell’occasione il VAR non è potuto intervenire per regolamento, è stata dunque confermata a priori la decisione di Livio Marinelli. La scelta dell’arbitro in campo avrebbe potuto rappresentare un’enorme beffa per il Napoli, dato che minuti dopo l’Inter è riusciate a segnare l’1-1 con Lukaku. Per fortuna, però, esiste un dio del calcio! La squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla grazie alla bellissima realizzazione dalla distanza di Giovanni Di Lorenzo, e poi chiuso i giochi col napoletano Gaetano nei minuti di recupero.