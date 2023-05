Napoli, Scudetto e rivoluzione: clamoroso ritorno

In casa Napoli dopo la festa Scudetto c’è aria di rivoluzione. Infatti le parole di Aurelio De Laurentiis fanno presagire grossi cambiamenti.

In questi giorni Napoli è vestita a festa. La città campana celebra ancora, giorno dopo giorno, il terzo Scudetto della propria storia, vinto dopo un cammino trionfale e meritato.

La pazza gioia dei napoletani però potrebbe interrompersi per via di un futuro tutt’altro che sicuro e certo per il club partenopeo. In particolare riguardo la panchina azzurra, che a sorpresa potrebbe cambiare guida.

Luciano Spalletti infatti è sempre più in bilico. Pare, secondo rumors arrivati da La Repubblica, che l’allenatore toscano abbia detto no al rinnovo di contratto fino al giugno 2025 proposto dal patron Aurelio De Laurentiis. Difficile capire il motivo del rifiuto, forse per la voglia di sposare progetti differenti, forse per alcune incomprensioni dal punto di vista tecnico-strategico.

De Laurentiis ‘libera’ Spalletti e pensa ad un vecchio pupillo

Le parole di ieri sera di De Laurentiis, ai microfoni di Sky Sport, appaiono come un possibile congedo da Spalletti. Dichiarazioni inaspettate che fanno tremare l’intera piazza di Napoli.

“Spalletti è un fuoriclasse che deve trovare un certo ‘field’ per esprimersi al meglio. Da noi l’ha trovato e ha funzionato tutto. Mi auguro continui nel Napoli ma la libertà è un bene che non si può misurare, non bisogna mai tarpare le ali a nessuno come nessuno deve farlo con me”.

Parole velate del patron azzurro che confermano la volontà di Spalletti di non rinnovare con il Napoli e ipotizzare un nuovo ingaggio. Intanto è rebus sulla scadenza di contratto: l’ex Inter ha firmato fino al 2023 con opzione di prolungamento automatico fino al giugno 2024, ma tale clausola potrebbe anche essere messa da parte.

Cosa farà ora De Laurentiis per evitare il caos nell’area tecnica del Napoli? La pazza idea del patron è quella di puntare tutto su un suo pupillo, un allenatore che ha già guidato gli azzurri e sa bene come si vincono trofei. Parliamo di Rafa Benitez, lo spagnolo che ha allenato il Napoli tra il 2013 ed il 2015, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.

Lo stesso De Laurentiis di recente ha ammesso di essere rimasto in ottimi rapporti con Benitez. Lo spagnolo classe ’60 è attualmente libero da incarichi, dopo l’ultima esperienza all’Everton. Una bomba tutta da verificare e che sorprenderebbe non poco il pubblico di Napoli, visto che in molto votano per la conferma di Spalletti e non hanno ricordi così idilliaci del periodo con lo spagnolo in panchina.

Intanto Spalletti studia il futuro e potrebbe non disdegnare nuovi progetti da zero, ideali per la sua attitudine di uomo combattivo e meticoloso. Chissà che il Milan, già interessato ad ingaggiarlo prima dell’avvento di Pioli nel 2019, non possa farci un pensierino.