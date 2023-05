Rivoluzione Milan: via un’intera squadra

Le recenti delusioni del Milan hanno costretto Maldini e Massara a rivedere la squadra: ben 10 giocatori potrebbero partire in estate!

Che vi fosse aria di rivoluzione dalle parti di Casa Milan, forse era noto già da qualche settimana, quando il Napoli si è battezzato Campione d’Italia e Milan non è riuscito a consolidare un posto nella prossima Champions League. Ultimamente, tuttavia, si è discusso molto dei giocatori che faranno le valigie a fine stagione, ed è pure stata redatta una stima in percentuale dei rossoneri che saluteranno Milano in estate.

Il Milan si avvia a chiudere una stagione a bocca asciutta, con una serie di delusioni sia nelle competizioni internazionali che in campionato. Nonostante ciò, il Diavolo Rossonero è riuscito a ottenere risultati inaspettati nella Champions League, guadagnandosi l’accesso alle semifinali contro l’Inter.

Tuttavia, proprio in queste partite di alto livello, sono emerse alcune lacune che i dirigenti del club hanno prontamente notato.

Per tale motivo, Casa Milan è decisa a rivoluzionare la rosa di giocatori a disposizione del tecnico Stefano Pioli. L’obiettivo è quello di fornire rinforzi freschi e di investire su giovani talenti da far crescere, seguendo la linea adottata con successo in passato con giocatori come Rafael Leão, Pierre Kalulu e più recentemente con Malick Thiaw.

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a mezza squadra in vendita

La Gazzetta dello Sport ha stilato una classifica dei calciatori che potrebbero essere ceduti dal Milan, con annesse percentuali. Secondo il quotidiano sportivo, alcuni di loro hanno una probabilità di partenza pari al 100%, tra cui il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko.

Altri nomi che potrebbero lasciare il club al 99% sono Antonio Mirante, il portiere di riserva, e Ciprian Tătărușanu, che ha pure avuto una grande chance di riscattarsi sostituendo Mike Maignan. Inoltre, sembra che Zlatan Ibrahimović abbia una probabilità del 90% di lasciare il Milan. L’attaccante occupa senza dubbio una posizione rilevante in quel reparto, ma l’età e i repentini infortuni potrebbero far concludere molto presto la seconda avventura di Zlatan in rossonero.

Altri giocatori menzionati nella lista delle possibili partenze includono: Dest via al 100%, Bakayoko 100%, Adli 85%, Vranckx 80%, Rebic 70%, Ballo-Tourè 65%, Origi 50%, Messias 45%. Con un contratto in scadenza nel 2024, è il pupillo di Maldini, Junior Messias, ad avere meno chance di lasciare il Milan a fine stagione.

Concludendo, il Milan vuole stravolgere la sua squadra per tornare ad essere competitivi sia in Italia che in Europa. L’eliminazione in semifinale contro l’Inter trascina con sé tanti rimorsi, che i dirigenti di Casa Milan non vogliono portarsi dietro anche la prossima stagione. I tifosi, delusi dai pessimi risultati, si consolano con la permanenza di Leao che sarà ufficializzata settimana prossima. Intanto c’è da lottare per qualificarsi alla prossima Champions League,