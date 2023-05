Brahim Diaz, destino in bilico: il Milan lo tiene ad una condizione

Altre novità sul futuro di Brahim Diaz, il numero 10 del Milan che ad oggi è ancora in bilico tra la permanenza e il ritorno a Madrid.

Prima di cominciare a valutare i primi colpi di mercato veri e propri del Milan in vista della stagione che verrà, i rossoneri dovranno risolvere una grana interna, un enigma che si sta facendo ogni giorno più complesso.

Vale a dire la scelta sul destino professionale di Brahim Diaz. La situazione del numero dieci spagnolo ormai è chiara: il prestito biennale sta scadendo a giugno, con i rossoneri che lo tratterrebbero volentieri a titolo definitivo. Ma prima andrà trovato un accordo con il Real Madrid, proprietario del cartellino, non proprio sicuro di lasciar partire Diaz al 100%.

Nelle prossime settimane è previsto un contatto approfondito tra le parti. Ovvero l’entourage di Brahim Diaz, tra cui il padre Sufiel, i dirigenti del Milan e quelli del Real. L’idea è quella di trovare una soluzione buona per tutti, ma ad oggi le opzioni per il futuro del classe ’99 sono varie ed ancora frastagliate.

Milan, riscatto di Brahim Diaz solo con la Champions in tasca

Oggi la Gazzetta dello Sport parla chiaro. Il riscatto definitivo di Brahim Diaz da parte del Milan potrà avvenire solo ad una condizione specifica, che possa agevolare tale operazione finanziaria.

Vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League della squadra di Stefano Pioli. Con l’ingresso per il terzo anno consecutivo nella massima competizione europea, il Milan otterrebbe nuovi introiti e ricavi di primo livello. Utilizzabili di fatto per alcune operazioni di mercato, come appunto il riscatto definitivo di Diaz.

Difficile altrimenti per Paolo Maldini e compagnia cercare di trattenere Brahim, nonostante mister Pioli abbia già espresso tutta la sua stima nei confronti del 10 spagnolo, che in questa stagione si sta comportando più che positivamente da trequartista. Va ricordato come il Real Madrid valuti il cartellino di Diaz non meno di 20-22 milioni di euro, cifra comunque non bassissima per le possibilità rossonere.

Non da escludere che Carlo Ancelotti e la dirigenza madrilena possano decidere di trattenere Brahim Diaz, in particolar modo se il Milan non riuscisse a presentare l’offerta adeguata per acquistarlo. Pare che al Real abbiano una forte considerazione dei progressi dell’attuale milanista, tanto da ipotizzare una sua permanenza in rosa, come prima alternativa al tridente offensivo Rodrygo-Benzema-Vinicius.

Va ricordato anche che il Madrid in estate perderà tre calciatori importanti ed offensivi per scadenza di contratto, ovvero Dani Ceballos, Marcos Asensio e Mariano Diaz. L’innesto di Brahim potrebbe sopperire a queste partenze.